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AK Parti Sözcüsü Çelik: Spor dostluk içinde rekabettir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Spor dostluk içinde rekabettir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
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spor
trabzonspor
ak parti
ömer çelik
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır. Hakaret ve şiddet ile sportmenlik bir arada olmaz. Şampiyon olan tebrik edilmelidir. Mücadele eden tüm takımlar takdir edilmelidir” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220430/super-ligde-2021-2022-sezonunun-sampiyonu-trabzonspor-1055985548.html
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trabzonspor, ak parti, ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik: Spor dostluk içinde rekabettir

04:39 01.05.2022 (güncellendi: 04:58 01.05.2022)
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA / Evrim Aydın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır. Hakaret ve şiddet ile sportmenlik bir arada olmaz. Şampiyon olan tebrik edilmelidir. Mücadele eden tüm takımlar takdir edilmelidir” ifadelerini kullandı.
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