https://tr.sputniknews.com/20220501/ak-parti-sozcusu-celik-spor-dostluk-icinde-rekabettir-1055989509.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Spor dostluk içinde rekabettir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Spor dostluk içinde rekabettir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T04:39+0300
2022-05-01T04:39+0300
2022-05-01T04:58+0300
spor
trabzonspor
ak parti
ömer çelik
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır. Hakaret ve şiddet ile sportmenlik bir arada olmaz. Şampiyon olan tebrik edilmelidir. Mücadele eden tüm takımlar takdir edilmelidir” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220430/super-ligde-2021-2022-sezonunun-sampiyonu-trabzonspor-1055985548.html
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trabzonspor, ak parti, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Spor dostluk içinde rekabettir
04:39 01.05.2022 (güncellendi: 04:58 01.05.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır. Hakaret ve şiddet ile sportmenlik bir arada olmaz. Şampiyon olan tebrik edilmelidir. Mücadele eden tüm takımlar takdir edilmelidir” ifadelerini kullandı.