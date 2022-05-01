https://tr.sputniknews.com/20220501/ak-parti-sozcusu-celik-spor-dostluk-icinde-rekabettir-1055989509.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Spor dostluk içinde rekabettir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Spor dostluk içinde rekabettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T04:39+0300

2022-05-01T04:39+0300

2022-05-01T04:58+0300

spor

trabzonspor

ak parti

ömer çelik

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır. Hakaret ve şiddet ile sportmenlik bir arada olmaz. Şampiyon olan tebrik edilmelidir. Mücadele eden tüm takımlar takdir edilmelidir” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220430/super-ligde-2021-2022-sezonunun-sampiyonu-trabzonspor-1055985548.html

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trabzonspor, ak parti, ömer çelik