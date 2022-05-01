Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip

© AAAkkuyu Nükleer A.Ş. açıklamasına göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahası ile Akkuyu Nükleer AŞ'nin Moskova temsilciliğinde çekilen klipte, ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı seslendirdi.
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© AA
Akkuyu Nükleer A.Ş. açıklamasına göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahası ile Akkuyu Nükleer AŞ'nin Moskova temsilciliğinde çekilen klipte, ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı seslendirdi.
© AAAkkuyu NGS'nin 170'ten fazla çalışanının yanı sıra çocuklarının da rol aldığı klipte, Rus çalışanlar da şarkıyı Türkçe söyledi.
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© AA
Akkuyu NGS'nin 170'ten fazla çalışanının yanı sıra çocuklarının da rol aldığı klipte, Rus çalışanlar da şarkıyı Türkçe söyledi.
© AAAçıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS sahasında işini severek yapan en iyi uzmanların çalıştığını aktardı.
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© AA
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS sahasında işini severek yapan en iyi uzmanların çalıştığını aktardı.
© AAZoteeva, "Ekibimiz, çok uluslu bir ekip. Hepimiz nükleer santral sahasının yakınında yaşıyoruz” dedi.
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© AA
Zoteeva, "Ekibimiz, çok uluslu bir ekip. Hepimiz nükleer santral sahasının yakınında yaşıyoruz” dedi.
© AAZoteeva, şöyle devam etti: “Bu şarkıyla Türkiye'ye, kültürüne, tarihine, geleneklerine, diline olan sevgimizi, aynı zamanda yerel halka olan saygımızı dile getirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu güzel, bereketli topraklara refah ve mutluluk diliyoruz."
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© AA
Zoteeva, şöyle devam etti: “Bu şarkıyla Türkiye'ye, kültürüne, tarihine, geleneklerine, diline olan sevgimizi, aynı zamanda yerel halka olan saygımızı dile getirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu güzel, bereketli topraklara refah ve mutluluk diliyoruz."