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Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip
Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını seslendirerek klip çekti. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
1 mayıs emek ve dayanışma günü
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), фото, 1 mayıs emek ve dayanışma günü

Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip

16:27 01.05.2022 (güncellendi: 16:30 01.05.2022)
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını seslendirerek klip çekti.
© AAAkkuyu Nükleer A.Ş. açıklamasına göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahası ile Akkuyu Nükleer AŞ'nin Moskova temsilciliğinde çekilen klipte, ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı seslendirdi.
Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Akkuyu Nükleer A.Ş. açıklamasına göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahası ile Akkuyu Nükleer AŞ'nin Moskova temsilciliğinde çekilen klipte, ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı seslendirdi.
© AAAkkuyu NGS'nin 170'ten fazla çalışanının yanı sıra çocuklarının da rol aldığı klipte, Rus çalışanlar da şarkıyı Türkçe söyledi.
Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Akkuyu NGS'nin 170'ten fazla çalışanının yanı sıra çocuklarının da rol aldığı klipte, Rus çalışanlar da şarkıyı Türkçe söyledi.
© AAAçıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS sahasında işini severek yapan en iyi uzmanların çalıştığını aktardı.
Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS sahasında işini severek yapan en iyi uzmanların çalıştığını aktardı.
© AAZoteeva, "Ekibimiz, çok uluslu bir ekip. Hepimiz nükleer santral sahasının yakınında yaşıyoruz” dedi.
Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Zoteeva, "Ekibimiz, çok uluslu bir ekip. Hepimiz nükleer santral sahasının yakınında yaşıyoruz” dedi.
© AAZoteeva, şöyle devam etti: “Bu şarkıyla Türkiye'ye, kültürüne, tarihine, geleneklerine, diline olan sevgimizi, aynı zamanda yerel halka olan saygımızı dile getirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu güzel, bereketli topraklara refah ve mutluluk diliyoruz."
Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Zoteeva, şöyle devam etti: “Bu şarkıyla Türkiye'ye, kültürüne, tarihine, geleneklerine, diline olan sevgimizi, aynı zamanda yerel halka olan saygımızı dile getirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu güzel, bereketli topraklara refah ve mutluluk diliyoruz."
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