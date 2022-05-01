Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip

© AA Zoteeva, şöyle devam etti: “Bu şarkıyla Türkiye'ye, kültürüne, tarihine, geleneklerine, diline olan sevgimizi, aynı zamanda yerel halka olan saygımızı dile getirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu güzel, bereketli topraklara refah ve mutluluk diliyoruz."