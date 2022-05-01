https://tr.sputniknews.com/20220501/almanya-basbakani-scholzdan-ukraynaya-agir-silah-tedarikine-izahat-pasifizm-zaman-asimina-ugradi-1056004025.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya ağır silah tedarikine izahat: Pasifizm zaman aşımına uğradı
Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya ağır silah tedarikine izahat: Pasifizm zaman aşımına uğradı
Ukrayna krizi, 2. Dünya Savaşı'ndan hem madden hem manen yenik çıkan Almanya'nın benimsediği pasifist politikaları tuzla buz ederken, dört koldan baskıya boyun... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T21:53+0300
2022-05-01T21:53+0300
2022-05-01T21:53+0300
ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
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Almanya'nın savaştaki ülkelere silah vermeme politikasını alenen bozmasına rağmen kararsız ve yavaş kalmakla suçlanan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz, pazar günü Bild gazetesinde yayımlanan mülakatta şöyle konuştu:"Kararlarımı hızlı ve ortaklarımızla koordineli olarak veririm. Çok aceleci davranıp Almanya'nın tek başına hareket etmesine şüpheyle yaklaşırım."Muhalefetin yanısıra koalisyon hükümeti ortaklarının 'korkaklığa' varan suçlamalar yönelttiği Scholz, bundan 'rahatsız olmadığını' söyleyerek "Muhalefetin size güçlü şekilde meydan okuması, demokrasinin parçasıdır'' dedi. Şansölye, 28 aydının kendisine hitaben Ukrayna'da barışçı çözüm için Almanya dahil NATO'nun Kiev yönetimine silah tedarikini durdurmasına yönelik açık mektup yayımlaması sonrası cılız da olsa duyulmaya başlayan savaş karşıtı sesleri de elinin tersiyle itti. Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) Düsseldorf'ta düzenlediği 1 Mayıs mitinginde konuşma yapan Scholz, Rusya'nın Ukrayna operasyonu karşısında radikal pasifizmin geçerliliğinin kalmadığını öne sürdü. "Her tür pasifizme saygı duyarım, her tür tavra saygı duyarım. Ama Ukrayna yurttaşları, Putin'in saldırganlığına karşı kendilerini silahsız savunmalarını söylediğimizde alay ettiğimizi düşünüyor olmalı" diyen şansölye, şöyle devam etti:"Bu, zaman aşımına uğradı. Çok net söylüyorum: Burada güç kullanarak sınırların yerinden oynatılmasına ve toprakların fethedilmesine izin vermeyeceğiz."Scholz, "Ukrayna'yı parayla, insani yardımla desteklemeye devam edeceğiz, ancak şunu da söylemek gerekiyor: Avrupa'daki birçok ülkenin yaptığı gibi silah tedarik ederek kendilerini savunmaları için onlara destek de olacağız" diye konuşarak ekledi:"Rusya Devlet Başkanı'na sesleniyorum: Silahları susturun! Birliklerinizi geri çekin! Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı gösterin."Gelgelelim DGB Başkanı Reiner Hoffmann, Almanya Başbakanı'ndan farklı telden çaldı. Askeri bütçenin kalıcı olarak artırılması ve refah devletinin ihmal edilmesine kesin dille karşı çıkan sendika lideri, "Kitlesel yeniden silahlanmaya hayır diyoruz. Ülkemizin geçmesi gereken dönüşümde gelecekteki yatırımlar ve sosyal refah devletimizin verimliliği için için bu paraya ihtiyacımız var" diye konuştu.
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almanya, olaf scholz
Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya ağır silah tedarikine izahat: Pasifizm zaman aşımına uğradı
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Ukrayna krizi, 2. Dünya Savaşı'ndan hem madden hem manen yenik çıkan Almanya'nın benimsediği pasifist politikaları tuzla buz ederken, dört koldan baskıya boyun eğerek Kiev yönetimine ağır silah göndermeye razı gelen Başbakan Olaf Scholz'dan izahat geldi.
Almanya'nın savaştaki ülkelere silah vermeme politikasını alenen bozmasına rağmen kararsız ve yavaş kalmakla suçlanan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz, pazar günü Bild gazetesinde yayımlanan mülakatta şöyle konuştu:
"Kararlarımı hızlı ve ortaklarımızla koordineli olarak veririm. Çok aceleci davranıp Almanya'nın tek başına hareket etmesine şüpheyle yaklaşırım."
Muhalefetin yanısıra koalisyon hükümeti ortaklarının 'korkaklığa' varan suçlamalar yönelttiği Scholz, bundan 'rahatsız olmadığını' söyleyerek "Muhalefetin size güçlü şekilde meydan okuması, demokrasinin parçasıdır'' dedi.
Şansölye, 28 aydının kendisine hitaben Ukrayna'da barışçı çözüm için Almanya dahil NATO'nun Kiev yönetimine silah tedarikini durdurmasına yönelik açık mektup yayımlaması sonrası cılız da olsa duyulmaya başlayan savaş karşıtı sesleri de elinin tersiyle itti.
Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) Düsseldorf'ta düzenlediği 1 Mayıs mitinginde konuşma yapan Scholz, Rusya'nın Ukrayna operasyonu karşısında radikal pasifizmin geçerliliğinin kalmadığını öne sürdü.
"Her tür pasifizme saygı duyarım, her tür tavra saygı duyarım. Ama Ukrayna yurttaşları, Putin'in saldırganlığına karşı kendilerini silahsız savunmalarını söylediğimizde alay ettiğimizi düşünüyor olmalı" diyen şansölye, şöyle devam etti:
"Bu, zaman aşımına uğradı. Çok net söylüyorum: Burada güç kullanarak sınırların yerinden oynatılmasına ve toprakların fethedilmesine izin vermeyeceğiz."
Scholz, "Ukrayna'yı parayla, insani yardımla desteklemeye devam edeceğiz, ancak şunu da söylemek gerekiyor: Avrupa'daki birçok ülkenin yaptığı gibi silah tedarik ederek kendilerini savunmaları için onlara destek de olacağız" diye konuşarak ekledi:
"Rusya Devlet Başkanı'na sesleniyorum: Silahları susturun! Birliklerinizi geri çekin! Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı gösterin."
Gelgelelim DGB Başkanı Reiner Hoffmann, Almanya Başbakanı'ndan farklı telden çaldı.
Askeri bütçenin kalıcı olarak artırılması ve refah devletinin ihmal edilmesine kesin dille karşı çıkan sendika lideri, "Kitlesel yeniden silahlanmaya hayır diyoruz. Ülkemizin geçmesi gereken dönüşümde gelecekteki yatırımlar ve sosyal refah devletimizin verimliliği için için bu paraya ihtiyacımız var" diye konuştu.