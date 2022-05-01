https://tr.sputniknews.com/20220501/antalyaspordan-trabzonspor-maci-aciklamasi-turk-futbolunun-yumruklanmasina-seyirci-kalmayiz-1055998357.html
Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı açıklaması: Türk futbolunun yumruklanmasına seyirci kalmayız
Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı açıklaması: Türk futbolunun yumruklanmasına seyirci kalmayız
Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı" denildi. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T14:58+0300
2022-05-01T14:58+0300
2022-05-01T15:04+0300
trabzonspor
spor
antalyaspor
maç
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Süper Lig ekiplerinden Fraport-TAV Antalyaspor, Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yaptı.Kırmızı-beyazlıların açıklamasında "Trabzonspor taraftarının sahaya girmesi nedeniyle yönetimimiz, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve delegasyonumuzun can güvenliği tehlikeye atıldı. Futbolcularımız arbedenin ortasında kaldı. Birçoğu çıkış tüneline giderken sayısız darbe ve yumruğa maruz kaldı. Yönetim olarak hemen müdahale ettik, gerekli girişimleri anında yaptık, oyuncularımızın güvenliğini sağladık. Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik, kaos istemedik, saha içinde kalmaya devam ettik" denildi.Açıklamanın devamında "Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahaya inen Trabzonspor taraftarı özellikle iki futbolcumuzu darp ederek en hafif tabirle çağ dışı bir görüntü sergilemeye maçtan sonra da devam etti. Ne bizim ne de bir başka takımın futbolcusunun darp edilmesine, daha doğrusu Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız. Futbol Federasyonu ve kurullarının alacağı kararların, vereceği cezaların takipçisi olacağız" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220501/trabzonsporun-sampiyonluk-oykusu-1055995629.html
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Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı açıklaması: Türk futbolunun yumruklanmasına seyirci kalmayız
14:58 01.05.2022 (güncellendi: 15:04 01.05.2022) Abone ol
Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı" denildi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport-TAV Antalyaspor, Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yaptı.
Kırmızı-beyazlıların açıklamasında "Trabzonspor taraftarının sahaya girmesi nedeniyle yönetimimiz, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve delegasyonumuzun can güvenliği tehlikeye atıldı. Futbolcularımız arbedenin ortasında kaldı. Birçoğu çıkış tüneline giderken sayısız darbe ve yumruğa maruz kaldı. Yönetim olarak hemen müdahale ettik, gerekli girişimleri anında yaptık, oyuncularımızın güvenliğini sağladık. Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik, kaos istemedik, saha içinde kalmaya devam ettik" denildi.
Açıklamanın devamında "Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahaya inen Trabzonspor taraftarı özellikle iki futbolcumuzu darp ederek en hafif tabirle çağ dışı bir görüntü sergilemeye maçtan sonra da devam etti. Ne bizim ne de bir başka takımın futbolcusunun darp edilmesine, daha doğrusu Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız. Futbol Federasyonu ve kurullarının alacağı kararların, vereceği cezaların takipçisi olacağız" denildi.