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Asistan doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi
Asistan doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir asistan doktor, 11 yaşındaki M.E.Y'nin yakınları tarafından darbedildi. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T05:44+0300
2022-05-01T05:44+0300
türkiye
samsun
sağlıkta şiddet
darp
doktor
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Asistan doktor Burak Özbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ( Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde tedavi gören 11 yaşındaki M.E.Y'nin yakınları tarafından şiddete uğradı.Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. (21), doktor Özbaş'ı darbetti. Diğer hasta yakınları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle olay sona erdi.Özbaş, daha sonra polis merkezine giderek S.K'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan S.K, polis merkezine götürüldü.Özbaş'ın meslektaşları, hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.Özbaş, burada gazetecilere, beyin tümörü nedeniyle ameliyat edilen bir hastanın yakını tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.Hastayı ameliyat sonrası 10 gündür takip ettiklerini anlatan Özbaş, şöyle devam etti:Özbaş, olayın ardından polise giderek şikayetçi olduğunu kaydetti.Aynı hastanede görevli asistan doktor Sezai Engin de ameliyat sonrası hiçbir sıkıntısı bulunmayan bir hastanın yakını tarafından böyle bir olaya maruz kalmanın kendilerini üzdüğünü dile getirdi.Sağlıkta şiddetin durmadığını anlatan Ergin, "Her gün hekimler olarak ne yazık ki şiddete maruz kalıyoruz. Evimizden, ailemizden ve arkadaşlarımızdan uzak kalarak hastalara hizmet vermekteyiz. Uykusuz 36 saat nöbetler tutmaktayız. Bütün bunların sonucunda bu tür olaylara maruz kalmak, mesleki açıdan şevkimizi kırmaktadır." dedi.
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samsun, sağlıkta şiddet, darp, doktor

Asistan doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi

05:44 01.05.2022
© AA / İlyas GünSamsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir asistan doktor, 11 yaşındaki M.E.Y'nin yakınları tarafından darbedildi.
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir asistan doktor, 11 yaşındaki M.E.Y'nin yakınları tarafından darbedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA / İlyas Gün
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Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir asistan doktor, 11 yaşındaki M.E.Y'nin yakınları tarafından darbedildi.
Asistan doktor Burak Özbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ( Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde tedavi gören 11 yaşındaki M.E.Y'nin yakınları tarafından şiddete uğradı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. (21), doktor Özbaş'ı darbetti. Diğer hasta yakınları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle olay sona erdi.
Özbaş, daha sonra polis merkezine giderek S.K'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan S.K, polis merkezine götürüldü.
Özbaş'ın meslektaşları, hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.
Özbaş, burada gazetecilere, beyin tümörü nedeniyle ameliyat edilen bir hastanın yakını tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.
Hastayı ameliyat sonrası 10 gündür takip ettiklerini anlatan Özbaş, şöyle devam etti:
"Hastayı taburcu etmek için sondasını çekme kararı aldık. Sondayı çıkartmak istediğimizde bunu başaramadık. Çocuk cerrahisine bildirdik. Beklerken yakınları hastanın acı çektiğini ve bir an önce sondanın çekilmesini istedi. Biz de çocuk cerrahisinden nöbetçi doktorun ne zaman geleceğini bilmediklerini kendilerini söyledik. Daha sonra hasta yakını çocuk cerrahine gitmiş, orada olay çıkartmış. Sonra bizim servise geldi, küfür ve hakaret etmeye başladı. Anlatmaya çalıştım ama anlamadı ve şiddete maruz kaldım. Gözlüğüm kırıldı."
Özbaş, olayın ardından polise giderek şikayetçi olduğunu kaydetti.
Aynı hastanede görevli asistan doktor Sezai Engin de ameliyat sonrası hiçbir sıkıntısı bulunmayan bir hastanın yakını tarafından böyle bir olaya maruz kalmanın kendilerini üzdüğünü dile getirdi.
Sağlıkta şiddetin durmadığını anlatan Ergin, "Her gün hekimler olarak ne yazık ki şiddete maruz kalıyoruz. Evimizden, ailemizden ve arkadaşlarımızdan uzak kalarak hastalara hizmet vermekteyiz. Uykusuz 36 saat nöbetler tutmaktayız. Bütün bunların sonucunda bu tür olaylara maruz kalmak, mesleki açıdan şevkimizi kırmaktadır." dedi.
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