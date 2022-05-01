https://tr.sputniknews.com/20220501/asistan-doktor-hasta-yakinlari-tarafindan-darp-edildi-1055989931.html

Asistan doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi

Asistan doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir asistan doktor, 11 yaşındaki M.E.Y'nin yakınları tarafından darbedildi. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T05:44+0300

2022-05-01T05:44+0300

2022-05-01T05:44+0300

türkiye

samsun

sağlıkta şiddet

darp

doktor

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Asistan doktor Burak Özbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ( Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde tedavi gören 11 yaşındaki M.E.Y'nin yakınları tarafından şiddete uğradı.Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. (21), doktor Özbaş'ı darbetti. Diğer hasta yakınları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle olay sona erdi.Özbaş, daha sonra polis merkezine giderek S.K'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan S.K, polis merkezine götürüldü.Özbaş'ın meslektaşları, hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.Özbaş, burada gazetecilere, beyin tümörü nedeniyle ameliyat edilen bir hastanın yakını tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.Hastayı ameliyat sonrası 10 gündür takip ettiklerini anlatan Özbaş, şöyle devam etti:Özbaş, olayın ardından polise giderek şikayetçi olduğunu kaydetti.Aynı hastanede görevli asistan doktor Sezai Engin de ameliyat sonrası hiçbir sıkıntısı bulunmayan bir hastanın yakını tarafından böyle bir olaya maruz kalmanın kendilerini üzdüğünü dile getirdi.Sağlıkta şiddetin durmadığını anlatan Ergin, "Her gün hekimler olarak ne yazık ki şiddete maruz kalıyoruz. Evimizden, ailemizden ve arkadaşlarımızdan uzak kalarak hastalara hizmet vermekteyiz. Uykusuz 36 saat nöbetler tutmaktayız. Bütün bunların sonucunda bu tür olaylara maruz kalmak, mesleki açıdan şevkimizi kırmaktadır." dedi.

türkiye

samsun

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samsun, sağlıkta şiddet, darp, doktor