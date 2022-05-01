https://tr.sputniknews.com/20220501/avrasya-tunelini-kullanabilecek-motosikletlere-yonelik-gecis-tarifeleri-belirlendi-1055990914.html

Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere yönelik geçiş tarifeleri belirlendi

Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere yönelik geçiş tarifeleri belirlendi

Motosikletlerin tek yön geçişi gündüz tarifesinde 20.7 lira, gece tarifesinde ise 10.35 lira olarak ücretlendirilecek. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T07:23+0300

2022-05-01T07:23+0300

2022-05-01T07:25+0300

ekonomi

avrasya tüneli

motosiklet

tarife

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055991001_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_16544e7198b40b79a5fd3c422ded7737.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugünden itibaren İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere ilişkin geçiş tarifelerini belirledi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlerin tek yön geçişi, 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20.7 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10.35 lira olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla ödemelerini yapabilecek. Motosikletler için alınan bu karar, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsıyor. Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak. Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.

https://tr.sputniknews.com/20220430/motosikletlere-avrasya-tunelinden-gecis-izni-1055972164.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrasya tüneli, motosiklet, tarife