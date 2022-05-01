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https://tr.sputniknews.com/20220501/avrasya-tunelini-kullanabilecek-motosikletlere-yonelik-gecis-tarifeleri-belirlendi-1055990914.html
Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere yönelik geçiş tarifeleri belirlendi
Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere yönelik geçiş tarifeleri belirlendi
Motosikletlerin tek yön geçişi gündüz tarifesinde 20.7 lira, gece tarifesinde ise 10.35 lira olarak ücretlendirilecek. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T07:23+0300
2022-05-01T07:25+0300
ekonomi
avrasya tüneli
motosiklet
tarife
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugünden itibaren İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere ilişkin geçiş tarifelerini belirledi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlerin tek yön geçişi, 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20.7 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10.35 lira olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla ödemelerini yapabilecek. Motosikletler için alınan bu karar, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsıyor. Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak. Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220430/motosikletlere-avrasya-tunelinden-gecis-izni-1055972164.html
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avrasya tüneli, motosiklet, tarife

Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere yönelik geçiş tarifeleri belirlendi

07:23 01.05.2022 (güncellendi: 07:25 01.05.2022)
© AAAvrasya Tüneli
Avrasya Tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA
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Motosikletlerin tek yön geçişi gündüz tarifesinde 20.7 lira, gece tarifesinde ise 10.35 lira olarak ücretlendirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugünden itibaren İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere ilişkin geçiş tarifelerini belirledi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlerin tek yön geçişi, 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20.7 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10.35 lira olarak ücretlendirilecek.
Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla ödemelerini yapabilecek.
Avrasya Tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
TÜRKİYE
Motosikletlere Avrasya Tüneli'nden geçiş izni
Dün, 09:26
Motosikletler için alınan bu karar, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsıyor.
Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak.
Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.
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