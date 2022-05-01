https://tr.sputniknews.com/20220501/bakan-nebatiden-cumhurbaskani-erdogan-paylasimi-guzelligini-gelecek-caglara-ulastiracagiz-1055997646.html

Bakan Nebati'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Güzelliğini gelecek çağlara ulaştıracağız

Bakan Nebati'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Güzelliğini gelecek çağlara ulaştıracağız

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir video hazırladı. Hazine Bakanı Nebati, videoyu "Güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T14:01+0300

2022-05-01T14:01+0300

2022-05-01T14:05+0300

nureddin nebati

politika

recep tayyip erdoğan

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel sosyal medya hesabından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerinin yer aldığı şiirli bir videoyu sayfasında paylaştı.Bakan Nebati videoyu, "Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" notunu düştü.

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nureddin nebati, recep tayyip erdoğan