https://tr.sputniknews.com/20220501/bakan-nebatiden-cumhurbaskani-erdogan-paylasimi-guzelligini-gelecek-caglara-ulastiracagiz-1055997646.html
Bakan Nebati'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Güzelliğini gelecek çağlara ulaştıracağız
Bakan Nebati'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Güzelliğini gelecek çağlara ulaştıracağız
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir video hazırladı. Hazine Bakanı Nebati, videoyu "Güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T14:01+0300
2022-05-01T14:01+0300
2022-05-01T14:05+0300
nureddin nebati
politika
recep tayyip erdoğan
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel sosyal medya hesabından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerinin yer aldığı şiirli bir videoyu sayfasında paylaştı.Bakan Nebati videoyu, "Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" notunu düştü.
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nureddin nebati, recep tayyip erdoğan
Bakan Nebati'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Güzelliğini gelecek çağlara ulaştıracağız
14:01 01.05.2022 (güncellendi: 14:05 01.05.2022) Abone ol
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir video hazırladı. Hazine Bakanı Nebati, videoyu "Güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz" notuyla paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel sosyal medya hesabından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerinin yer aldığı şiirli bir videoyu sayfasında paylaştı.
Bakan Nebati videoyu, "Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" notunu düştü.