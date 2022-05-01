https://tr.sputniknews.com/20220501/beylik-tabancasindan-cikan-kursunla-vurulan-polis-memuru-hayatini-kaybetti-1055994205.html
Beylik tabancasından çıkan kurşunla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Beylik tabancasından çıkan kurşunla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Çankırı’da polis otosunda beylik tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T11:10+0300
2022-05-01T11:10+0300
2022-05-01T11:12+0300
polis
türkiye
çankırı
hayatını kaybedenler
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Çankırı’da 35 yaşındaki polis memuru S.B., polis otosunun içerisinde beylik tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı. Görev arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen S.B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçta incelemelerde bulundu.S.B.’nin bekleme görevi sırasında beylik tabancasını intihar etmek amacıyla ateşlediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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polis, çankırı, hayatını kaybedenler
Beylik tabancasından çıkan kurşunla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
11:10 01.05.2022 (güncellendi: 11:12 01.05.2022) Abone ol
Çankırı’da polis otosunda beylik tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.
Çankırı’da 35 yaşındaki polis memuru S.B., polis otosunun içerisinde beylik tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı. Görev arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen S.B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçta incelemelerde bulundu.
S.B.’nin bekleme görevi sırasında beylik tabancasını intihar etmek amacıyla ateşlediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.