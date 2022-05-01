https://tr.sputniknews.com/20220501/biden-trump-yuzunden-komaya-giren-beyaz-saray-muhabirleri-yillik-yemegini-hayata-dondurmeye-calisti-1055997426.html

Biden, Trump yüzünden komaya giren Beyaz Saray muhabirleri yıllık yemeğini hayata döndürmeye çalıştı

Biden, Trump yüzünden komaya giren Beyaz Saray muhabirleri yıllık yemeğini hayata döndürmeye çalıştı

Amerikan demokrasisinin simgelerinden olan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin Yıllık Yemeği'nde ABD Başkanı'nın kürsüye çıkıp espriler yaparken kendisiyle... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T13:51+0300

2022-05-01T13:51+0300

2022-05-01T14:19+0300

dünya

beyaz saray muhabirleri derneği

geleneksel

etkinlik

abd başkanı

joe biden

donald trump

abd demokrat parti

cumhuriyetçi parti

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Ana akım medyaya savaş açan Donald Trump'ın katılmayı reddettiği, 2020 ve 2021'de pandeminin askıya aldırdığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin Yıllık Yemeği, koltuğa oturmasının üzerinden 15 ay geçerken halk desteği yerlerde sürünen Joe Biden'ın katılımıyla son 6 yıldır ilk kez ABD Başkanı yüzü gördü. Gazeteciler, ünlüler ve hükümet yetkililerinden oluşan 2600 davetliye seslenen Biden, gaflarıyla edindiği şöhrete espri sosu dökmeye çalıştı. Gazetecilere "Bu gece, benden daha düşük onay derecesine sahip tek Amerikalı grubuyla burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım" diye takılan Biden, "Selefimin bu yıl bu yemeğe geldiğini hayal edin" dedi. Cumhuriyetçi-muhafazakar kanadın kendisine küfretmek yerine kullandığı "Let's Go Brandon” (Hadi yürü Brandon) sloganına da el atan Biden'ın "Cumhuriyetçiler Brandon adında bir adamı destekliyor gibi görünüyor. Gerçekten iyi bir yıl geçiriyor. Onun adına mutluyum" sözleri kahkahalarla karşılandı. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy'nin 6 Ocak 2021 Kongre baskınıyla ilgili Trump'a istifa etmesini tavsiye ettiği ses kayıtlarının yayımlanmasına atıfla "Cumhuriyetçi Parti hakkında Kevin McCarthy'ninses kayıtlarına geçirdiğinden daha fazla söyleyecek bir şeyim yok" diye laf sokan Demokrat Partili Başkan, hem pandemiye hem de aşılara şüpheyle yaklaşan Cumhuriyetçilerin favori kanalı Fox News'a da dokundurdu.“Kovid nedeniyle bu gece burada toplanıp toplanmayacağımıza dair birçok soru olduğunu biliyorum. Ülkeye bu pandemiyi atlattığımızı göstermek için buradayız. Ayrıca, herkesin tam olarak aşılandığını ve destekleyici dozları olduğunu kanıtlaması gerekiyor" diyen Biden, “Sadece favori Fox News muhabirinizle iletişime geçin. Hepsi burada. Aşılanmış ve destekleyici dozları yaptırmışlar."Amerikan demokrasisinde gazeteciliğin önemli rol oynadığına da değinen Biden, “Kalbimin derinliklerinden gelerek şunu söylüyorum: Siz, özgür basın, geçen yüzyılda hiç olmadığı kadar şimdi önemlisiniz. Sizler gerçeğin koruyucularısınız" dedi. Sahneye çıkan bir diğer isim olan komedyen Trevor Noah, "Beni buraya çağırdığınız için teşekkür ederim. Ve neden ben olduğum konusunda biraz kafam karıştı, ama sonra, melez bir Afrikalı adam yanınızda durduğunda en yüksek halk desteği puanlarınızı aldığınız söylendi" diye iğneledi.

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beyaz saray muhabirleri derneği, geleneksel, etkinlik, abd başkanı, joe biden, donald trump, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti