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https://tr.sputniknews.com/20220501/bilecikte-lastik-uretim-fabrikasinda-yangin--1055991425.html
Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın
Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın
Bilecik'te lastik üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T08:38+0300
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bilecik
lastik
fabrika
yangın
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Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki otomobil lastik üreten fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/tuzlada-boya-uretimi-yapan-fabrikada-patlama-meydana-geldi-1055952536.html
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bilecik, lastik, fabrika, yangın

Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın

08:38 01.05.2022 (güncellendi: 08:40 01.05.2022)
© AABilecik'te fabrika yangını
Bilecik'te fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA
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Bilecik'te lastik üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki otomobil lastik üreten fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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