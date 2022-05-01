https://tr.sputniknews.com/20220501/bilecikte-lastik-uretim-fabrikasinda-yangin--1055991425.html

Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın

Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın

Bilecik'te lastik üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T08:38+0300

2022-05-01T08:38+0300

2022-05-01T08:40+0300

bilecik

lastik

fabrika

yangın

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Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki otomobil lastik üreten fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220429/tuzlada-boya-uretimi-yapan-fabrikada-patlama-meydana-geldi-1055952536.html

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bilecik, lastik, fabrika, yangın