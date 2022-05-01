https://tr.sputniknews.com/20220501/call-of-duty-modern-warfare-2-duyuruldu-1055996753.html

Call of Duty: Modern Warfare 2 duyuruldu

Call of Duty: Modern Warfare 2 duyuruldu

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı Call of Duty'nin yeni oyunu resmi olarak açıklandı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T13:15+0300

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call of duty

oyun

yaşam

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Popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu 'Modern Warfare 2' resmi olarak tanıtıldı.Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu "Call of Duty: Modern Warfare 2" adıyla piyasaya sürülecek. Oyunun geliştiriciliğini Infinity Ward üstlenecek.Infinity Ward, bir önceki Modern Warfare üçlemesiyle 2019 yılında çıkışını yapan yeni Modern Warfare serisinin ilk oyununu geliştirmişti.Uzun zamandır beklenen bu oyunun Modern Warfare oyununun hikayesinin devamını anlatacağı düşünülüyor. Öte yandan oyunda 2010’lu yılları kasıp kavuran Modern Warfare serisinden karakterlerin yer alması da bekleniyor. Oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi ancak oyunun bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20200520/call-of-duty-serisinin-bir-sonraki-oyunu-hakkinda-yeni-iddia-1042085798.html

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call of duty, oyun