https://tr.sputniknews.com/20220501/call-of-duty-modern-warfare-2-duyuruldu-1055996753.html
Call of Duty: Modern Warfare 2 duyuruldu
Call of Duty: Modern Warfare 2 duyuruldu
Yayıncılığını Activision'ın yaptığı Call of Duty'nin yeni oyunu resmi olarak açıklandı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T13:15+0300
2022-05-01T13:15+0300
2022-05-01T13:18+0300
call of duty
oyun
yaşam
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Popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu 'Modern Warfare 2' resmi olarak tanıtıldı.Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu "Call of Duty: Modern Warfare 2" adıyla piyasaya sürülecek. Oyunun geliştiriciliğini Infinity Ward üstlenecek.Infinity Ward, bir önceki Modern Warfare üçlemesiyle 2019 yılında çıkışını yapan yeni Modern Warfare serisinin ilk oyununu geliştirmişti.Uzun zamandır beklenen bu oyunun Modern Warfare oyununun hikayesinin devamını anlatacağı düşünülüyor. Öte yandan oyunda 2010’lu yılları kasıp kavuran Modern Warfare serisinden karakterlerin yer alması da bekleniyor. Oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi ancak oyunun bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20200520/call-of-duty-serisinin-bir-sonraki-oyunu-hakkinda-yeni-iddia-1042085798.html
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call of duty, oyun
Call of Duty: Modern Warfare 2 duyuruldu
13:15 01.05.2022 (güncellendi: 13:18 01.05.2022) Abone ol
Yayıncılığını Activision'ın yaptığı Call of Duty'nin yeni oyunu resmi olarak açıklandı.
Popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu 'Modern Warfare 2' resmi olarak tanıtıldı.
Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu "Call of Duty: Modern Warfare 2" adıyla piyasaya sürülecek. Oyunun geliştiriciliğini Infinity Ward üstlenecek.
Infinity Ward, bir önceki Modern Warfare üçlemesiyle 2019 yılında çıkışını yapan yeni Modern Warfare serisinin ilk oyununu geliştirmişti.
Uzun zamandır beklenen bu oyunun Modern Warfare oyununun hikayesinin devamını anlatacağı düşünülüyor.
Öte yandan oyunda 2010’lu yılları kasıp kavuran Modern Warfare serisinden karakterlerin yer alması da bekleniyor. Oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi ancak oyunun bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.