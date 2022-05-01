CANLI BLOG| Almanya'da Dışişleri Bakanı'na 'Savaş çığırtkanı' sloganlarıyla protesto

Rusya'nın Ukrayna harekatına dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Almanya'da Die Zeit gazetesinin aktardığına göre yaklaşık 150 gösterici, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Schleswig- Holstein eyaletindeki konuşmasını engellemeye çalıştı.
08:12 01.05.2022
Rus uzmanlar: Mariupol limanında sivil gemilerin batırıldığına dair kanıtlar var
Rusya Soruşturma Komitesi'nden askeri yetkililer, Mariupol limanında sivil gemilerin batırıldığına dair kanıtlar buldu.
Sputnik muhabirinin aktardığında göre yetkililer Mariupol limanı bölgesinde incelemeler yaptı ve bunu sonucunda bölgeye mayınlar yerleştirildiği, sivil gemilerin batırıldığı ortaya çıktı. Bu gemilerden birine dair enkaz parçaları liman açıklarında bulundu.
08:09 01.05.2022
Sputnik muhabiri: Azovstal'dan 25 sivil ayrıldı
Ukraynalı güçler ve aşırı milliyetçilerin saklandığı Azovstal'daki fabrikadan 25 sivil tahliye edildi. Sputnik muhabirine göre tahliye edilenlerin 19'u yetişkin, 6'sı çocuk.
07:40 01.05.2022
Haribo geçici süreliğine Rusya'ya tedariki durduruyor
Almanya'da jöle ayıcıklarıyla tanınan şekerleme firması Haribo ekonomik zorlukları gerekçe göstererek Rusya'ya tedariki askıya almaya karar verdi.
Haribo CEO'su Walter Nikolaus imzalı açıklamaya göre şirket yönetimi ikinci bir karara dek Rus pazarı için üretimi askıya aldı. Şirket bunun pazarın tamamen terk edildiği anlamına gelmediğinin de altını çizdi.
06:50 01.05.2022
Almanya Dışişleri Bakanı'nın konuşmasına engel
Almanya'da Die Zeit gazetesinin aktardığına göre yaklaşık 150 gösterici, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Schleswig- Holstein eyaletindeki konuşmasını engellemeye çalıştı. Dün 1000'e yakın kişi önünde konuşan Baerbock, Ukrayna'ya ağır silah gönderilmesi yönündeki desteğini açıkladı. Yaklaşık 150 kişi de sirenler ve 'Savaş çığırtkanı', 'Yalancı' gibi sloganlarla bakanın konuşmasını böldü.
Aynı gün bakanın katılacağı başka bir etkinlik de güvenlik gerekçeleriyle iptal edildi.