CANLI BLOG| Almanya'da Dışişleri Bakanı'na 'Savaş çığırtkanı' sloganlarıyla protesto

Rus uzmanlar: Mariupol limanında sivil gemilerin batırıldığına dair kanıtlar var

Rusya Soruşturma Komitesi'nden askeri yetkililer, Mariupol limanında sivil gemilerin batırıldığına dair kanıtlar buldu.

Sputnik muhabirinin aktardığında göre yetkililer Mariupol limanı bölgesinde incelemeler yaptı ve bunu sonucunda bölgeye mayınlar yerleştirildiği, sivil gemilerin batırıldığı ortaya çıktı. Bu gemilerden birine dair enkaz parçaları liman açıklarında bulundu.