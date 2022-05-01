Çavuşoğlu: Ukrayna'daki savaşa girmeyeceğiz, herhangi bir müttefike saldırı olursa cevap vereceğiz

Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi. Türkiye'de yargı işliyor. Dünyada her ülkede yargı kararları eleştirilebilir. Ama neticede yargı işliyor. Peki, Türkiye'de hapse giren çıkan birçok insan da var. Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. Neden bir kişi bu kadar önemli. Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi. Kullandıkları argüman da ilginç. 'Muhalefeti susturmak istiyorlar' diyorlar. Bu adamın siyasi partisi mi var? Muhalefet partileri yok mu? Arkasında kim var belli. ABD'de Kongre'yi basanlara kimse özgürlük diyor mu? Gezi olaylarında ne dediler? 'Hedefimiz hükümeti devirmek.' Bir yerde engellemek bile büyük bir suç. Bir yerde halkın oyuyla seçilmiş hükümeti vandalizm yoluyla devirmek… Suçlamalar çok ağır. Özellikle neden bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar.