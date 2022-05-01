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CHP'li Özel'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Bizim gönlümüzden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
CHP'li Özel'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Bizim gönlümüzden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
CHP’li Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kaydetti. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T16:16+0300
2022-05-01T16:21+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
chp
özgür özel
cumhurbaşkanlığı
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CHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, burada partililere seslendi.Özel, partililerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, şöyle konuştu:Bayramlaşma törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel, cumhurbaşkanlığı

CHP'li Özel'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Bizim gönlümüzden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur

16:16 01.05.2022 (güncellendi: 16:21 01.05.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA
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CHP’li Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kaydetti.
CHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, burada partililere seslendi.
Özel, partililerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, şöyle konuştu:
"Biz adayımızı önümdeki süreçte uzlaşı ile ve Türkiye'yi bu cendereden kurtaracak, her türlü mutabakatı sağlayarak belirleyeceğiz ve ilan edeceğiz. Bizim ilan ettiğimiz aday Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, burası baba ocağı. Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6’lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür."
Bayramlaşma törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
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28 Nisan, 11:29
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