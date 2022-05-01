https://tr.sputniknews.com/20220501/cumhurbaskani-erdogan-trabzonspor-baskani--agaoglunu-tebrik-etti--1055987552.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu telefon ile arayarak tebrik etti. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T00:18+0300
2022-05-01T00:18+0300
2022-05-01T00:25+0300
recep tayyip erdoğan
spor
ahmet ağaoğlu
trabzonspor
tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor'un şampiyonluk maçını yakından takip ettik. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak tebriklerimi ilettim" ifadesini kullandı.Paylaşımında, görüşme sırasında kaydedilen videoya da yer veren Erdoğan, Ağaoğlu'na, "Bütün arkadaşlara tebrikler. Abdullah'a (Avcı) da aynı şekilde bu tebriklerimi bildirirsen onu da tebrik ediyorum. Daha sonra inşallah bir araya geliriz zaten. Allah yar, yardımcımız olsun" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonspor-Antalyaspor maçını ve Trabzonspor'un şampiyonluğunun belli olduğu anları canlı olarak takip ettiği görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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recep tayyip erdoğan, ahmet ağaoğlu, trabzonspor, tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti
00:18 01.05.2022 (güncellendi: 00:25 01.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu telefon ile arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor'un şampiyonluk maçını yakından takip ettik. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak tebriklerimi ilettim" ifadesini kullandı.
Paylaşımında, görüşme sırasında kaydedilen videoya da yer veren Erdoğan, Ağaoğlu'na, "Bütün arkadaşlara tebrikler. Abdullah'a (Avcı) da aynı şekilde bu tebriklerimi bildirirsen onu da tebrik ediyorum. Daha sonra inşallah bir araya geliriz zaten. Allah yar, yardımcımız olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonspor-Antalyaspor maçını ve Trabzonspor'un şampiyonluğunun belli olduğu anları canlı olarak takip ettiği görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.