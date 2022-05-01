https://tr.sputniknews.com/20220501/cumhurbaskani-erdogan-trabzonspor-baskani--agaoglunu-tebrik-etti--1055987552.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu telefon ile arayarak tebrik etti. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T00:18+0300

2022-05-01T00:18+0300

2022-05-01T00:25+0300

recep tayyip erdoğan

spor

ahmet ağaoğlu

trabzonspor

tebrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055987527_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf509d54183ec762bbc67e70e150d90.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor'un şampiyonluk maçını yakından takip ettik. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak tebriklerimi ilettim" ifadesini kullandı.Paylaşımında, görüşme sırasında kaydedilen videoya da yer veren Erdoğan, Ağaoğlu'na, "Bütün arkadaşlara tebrikler. Abdullah'a (Avcı) da aynı şekilde bu tebriklerimi bildirirsen onu da tebrik ediyorum. Daha sonra inşallah bir araya geliriz zaten. Allah yar, yardımcımız olsun" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonspor-Antalyaspor maçını ve Trabzonspor'un şampiyonluğunun belli olduğu anları canlı olarak takip ettiği görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ahmet ağaoğlu, trabzonspor, tebrik