Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarına seslendi: Süper Lig şampiyonluğu yetmez

"Sevgili hemşehrilerim, öncelikle 38 yıllık bir aradan sonra Trabzon'un Süper Lig şampiyonu olması hasebiyle sizleri tekrar tebrik ediyorum ve gerek Şenol Güneş Spor Tesisleri'nin Trabzon'umuza, Trabzonlulara tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii şimdi Trabzonspor için Süper Lig şampiyonluğu yetmez, inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Trabzonspor Abdullah hocanın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır. Türkiye'mizi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Gerek sayın başkanla, gerek teknik direktörle, gerek tüm yöneticiler ve bunun yanında takım kaptanından bütün futbolcu kardeşlerime varıncaya kadar hepsini kutluyorum. Tabii hepsinden öte 42 bin kişilik bu stadyumu tıklım tıklım dolduran hemşehrilerim, Millet Bahçesi'ni dolduran hemşehrilerim, ülkenin değişik yerlerinde ekranlardan bu maçı izleyen Trabzonlu kardeşlerime de özellikle tebriklerimi sunuyorum ve bu gece kendilerine şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı da tebrik ediyorum. 'Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun' diyorum. Sağ olun, var olun."