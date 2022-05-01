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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarına seslendi: Süper Lig şampiyonluğu yetmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarına seslendi: Süper Lig şampiyonluğu yetmez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye
recep tayyip erdoğan
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Medical Park Stadyumu'nda maçı izledikten sonra, kutlamaların yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi.Soylu, Trabzon'un harika göründüğünü vurgulayarak, "Trabzon, yılların hasretini büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgiyle kutluyorsun, hayırlı olsun. Bugün muhteşem bir tabloyla Trabzonspor hem Trabzonluların hem Trabzonsporluların hem de Trabzon'u gönlünde yaşatanların gururunu yaşıyor." dedi.Taraftarlara bir sürprizi olduğunu belirten Soylu, cep telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Trabzon stadında muhteşem bir şampiyonluk şölenine şahit olduk. Allah sizden razı olsun, Trabzon'a muhteşem bir stat kazandırdınız ve bugün muhteşem bir atmosferde o şampiyonluğu hep beraber yaşadık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, taraftarları tebrik ettiSoylu'nun sözlerinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluk dolayısıyla taraftarları kutladı.Erdoğan, bordo-mavili taraftarlara şöyle hitap etti:
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türkiye, recep tayyip erdoğan, trabzonspor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarına seslendi: Süper Lig şampiyonluğu yetmez

01:52 01.05.2022
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarlarını kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarlarını kutladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarlarını kutladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Medical Park Stadyumu'nda maçı izledikten sonra, kutlamaların yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi.
Soylu, Trabzon'un harika göründüğünü vurgulayarak, "Trabzon, yılların hasretini büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgiyle kutluyorsun, hayırlı olsun. Bugün muhteşem bir tabloyla Trabzonspor hem Trabzonluların hem Trabzonsporluların hem de Trabzon'u gönlünde yaşatanların gururunu yaşıyor." dedi.
Taraftarlara bir sürprizi olduğunu belirten Soylu, cep telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Trabzon stadında muhteşem bir şampiyonluk şölenine şahit olduk. Allah sizden razı olsun, Trabzon'a muhteşem bir stat kazandırdınız ve bugün muhteşem bir atmosferde o şampiyonluğu hep beraber yaşadık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, taraftarları tebrik etti

Soylu'nun sözlerinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluk dolayısıyla taraftarları kutladı.
Erdoğan, bordo-mavili taraftarlara şöyle hitap etti:
"Sevgili hemşehrilerim, öncelikle 38 yıllık bir aradan sonra Trabzon'un Süper Lig şampiyonu olması hasebiyle sizleri tekrar tebrik ediyorum ve gerek Şenol Güneş Spor Tesisleri'nin Trabzon'umuza, Trabzonlulara tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii şimdi Trabzonspor için Süper Lig şampiyonluğu yetmez, inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Trabzonspor Abdullah hocanın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır. Türkiye'mizi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Gerek sayın başkanla, gerek teknik direktörle, gerek tüm yöneticiler ve bunun yanında takım kaptanından bütün futbolcu kardeşlerime varıncaya kadar hepsini kutluyorum. Tabii hepsinden öte 42 bin kişilik bu stadyumu tıklım tıklım dolduran hemşehrilerim, Millet Bahçesi'ni dolduran hemşehrilerim, ülkenin değişik yerlerinde ekranlardan bu maçı izleyen Trabzonlu kardeşlerime de özellikle tebriklerimi sunuyorum ve bu gece kendilerine şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı da tebrik ediyorum. 'Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun' diyorum. Sağ olun, var olun."
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