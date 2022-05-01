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Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T18:04+0300
2022-05-01T18:04+0300
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isveç
danimarka
rasmus paludan
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Geniş sivil polis koruması altında Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne gelen Paludan, çevredekilerin tepkilere aldırmadan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna devam etti.Polis, izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı.İslam ve Hz. Muhammed hakkında çirkin ifadeler kullanan Paludan, polis izin vermese de İsveç'in çeşitli yerlerinde Kur'an'ı Kerim yakmaya devam edeceğini söyledi.Paludan, dün de İsveç'in Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya tepki gösterdi.Yüksel, "Müslümanların kutsal günü ramazan ayı ve arife günü ırkçı Paludan'a caminin kapısının önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktırıyorlar. Bu olay hiçbir demokraside olmayacağı gibi, hiçbir gelişmemiş ülkede de göremezsiniz. Bunun adı ifade özgürlüğü değil, nefret suçudur." ifadelerini kullandı.Paludan, 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ediyorDanimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.Paludan, geçen yıl ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de provokasyonlarını sürdürmüştü.Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.
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isveç, danimarka, rasmus paludan, kuran-ı kerim

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

18:04 01.05.2022
© AADanimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA
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Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Geniş sivil polis koruması altında Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne gelen Paludan, çevredekilerin tepkilere aldırmadan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna devam etti.
Polis, izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı.
İslam ve Hz. Muhammed hakkında çirkin ifadeler kullanan Paludan, polis izin vermese de İsveç'in çeşitli yerlerinde Kur'an'ı Kerim yakmaya devam edeceğini söyledi.
Paludan, dün de İsveç'in Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya tepki gösterdi.
Yüksel, "Müslümanların kutsal günü ramazan ayı ve arife günü ırkçı Paludan'a caminin kapısının önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktırıyorlar. Bu olay hiçbir demokraside olmayacağı gibi, hiçbir gelişmemiş ülkede de göremezsiniz. Bunun adı ifade özgürlüğü değil, nefret suçudur." ifadelerini kullandı.

Paludan, 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ediyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.
Paludan, geçen yıl ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.
Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.
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