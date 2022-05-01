https://tr.sputniknews.com/20220501/dogalgazda-mayis-tarifesi-degismedi-1055987727.html

Doğalgazda mayıs tarifesi değişmedi

Doğalgazda mayıs tarifesi değişmedi

Doğalgazda mayıs ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T00:25+0300

2022-05-01T00:25+0300

2022-05-01T00:25+0300

türkiye

doğalgaz

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 9 bin 450 lira oldu.Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı da sabit kalarak 10 bin 750 olarak belirlendi.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

türkiye

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doğalgaz, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)