https://tr.sputniknews.com/20220501/duzcede-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-silahla-oldurdu-cocugunu-yaraladi-1056002102.html

Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı

Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T18:58+0300

2022-05-01T18:58+0300

2022-05-01T18:58+0300

türkiye

düzce

kadın cinayeti

boşanma

kadın cinayetleri

dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri

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Durdu Alkan (48), yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan'ın (50) Hacıyeri köyü Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine geldi.Burada eşi ve çocuğuyla tartışmaya başlayan Alkan, konuşma isteğini reddeden ailesi tarafından dışarı çıkarılınca bahçeye sakladığı pompalı tüfeği alarak tekrar eve girdi.Elindeki silahla ateş etmeye başlayan Alkan, eşi ve oğlu Müslüm Alkan'ı (21) vurarak olay yerinden kaçtı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Elindeki silahla köydeki ormanlık alana kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, telefonla ulaştığı Alkan'ı teslim olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

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düzce, kadın cinayeti, boşanma, kadın cinayetleri, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri