Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220501/duzcede-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-silahla-oldurdu-cocugunu-yaraladi-1056002102.html
Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı
Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T18:58+0300
2022-05-01T18:58+0300
türkiye
düzce
kadın cinayeti
boşanma
kadın cinayetleri
dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg
Durdu Alkan (48), yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan'ın (50) Hacıyeri köyü Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine geldi.Burada eşi ve çocuğuyla tartışmaya başlayan Alkan, konuşma isteğini reddeden ailesi tarafından dışarı çıkarılınca bahçeye sakladığı pompalı tüfeği alarak tekrar eve girdi.Elindeki silahla ateş etmeye başlayan Alkan, eşi ve oğlu Müslüm Alkan'ı (21) vurarak olay yerinden kaçtı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Elindeki silahla köydeki ormanlık alana kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, telefonla ulaştığı Alkan'ı teslim olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7854eab7eb05d2b43e02da114014ba6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
düzce, kadın cinayeti, boşanma, kadın cinayetleri, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri

Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı

18:58 01.05.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Durdu Alkan (48), yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan'ın (50) Hacıyeri köyü Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine geldi.
Burada eşi ve çocuğuyla tartışmaya başlayan Alkan, konuşma isteğini reddeden ailesi tarafından dışarı çıkarılınca bahçeye sakladığı pompalı tüfeği alarak tekrar eve girdi.
Elindeki silahla ateş etmeye başlayan Alkan, eşi ve oğlu Müslüm Alkan'ı (21) vurarak olay yerinden kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Elindeki silahla köydeki ormanlık alana kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, telefonla ulaştığı Alkan'ı teslim olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала