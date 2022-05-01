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https://tr.sputniknews.com/20220501/e-devletin-hacklendigi-iddiasiyla-gazetecileri-dolandirmaya-calisan-17-yasindaki-cocuk-yakalandi-1056003928.html
e-Devlet'in 'hacklendiği' iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki çocuk yakalandı
e-Devlet'in 'hacklendiği' iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki çocuk yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), e-Devlet sisteminin "hacklenerek" kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T21:48+0300
2022-05-01T21:48+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
e-devlet
dolandırıcılık
çocuk
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EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya üzerinden e-Devlet sisteminin 'hacklenerek' kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığının anlaşıldığını belirtti.Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki K.Ç. isimli suça sürüklenen çocuğun Bursa'da yakalandığı ve hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220430/egm-e-devlet-sistemine-yetkisiz-erisim-yapilarak-verilerin-calinmasi-kesinlikle-soz-konusu-degildir-1055984974.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), e-devlet, dolandırıcılık, çocuk

e-Devlet'in 'hacklendiği' iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki çocuk yakalandı

21:48 01.05.2022
© İHAPolis, polisi aracı
Polis, polisi aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), e-Devlet sisteminin "hacklenerek" kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk şüphelinin yakalandığını bildirdi.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya üzerinden e-Devlet sisteminin 'hacklenerek' kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığının anlaşıldığını belirtti.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki K.Ç. isimli suça sürüklenen çocuğun Bursa'da yakalandığı ve hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
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EGM: e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak verilerin çalınması kesinlikle söz konusu değildir
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