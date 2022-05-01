https://tr.sputniknews.com/20220501/esini-yaralayan-doktor-kafasina-sikarak-intihar-etti-1056004261.html
Eşini yaralayan doktor intihar etti
Eşini yaralayan doktor intihar etti
Gaziantep’te bir doktor tartıştığı eşini silahla ayağından yaraladıktan sonra intihar etti. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T22:11+0300
2022-05-01T22:11+0300
2022-05-01T23:11+0300
türkiye
gaziantep
kadına yönelik şiddet
aile içi şiddet
intihar
doktor
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Olay, merkez Şahinbey ilçesinde Kilis yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile doktor olan eşi Meryem Seçkin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan tabancasını çıkaran İzzet Seçkin eşine doğru birkaç el ateş etti. Meryem Seçkin her iki ayağından yaralanırken o esnada silahı başına dayayan İzzet Seçkin, intihar etti.Meryem Seçkin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken bağ evine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İzzet Seçkin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağından yaralanan kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Seçkin’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan Meryem Seçkin’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.
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gaziantep, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, intihar, doktor
Eşini yaralayan doktor intihar etti
22:11 01.05.2022 (güncellendi: 23:11 01.05.2022) Abone ol
Gaziantep’te bir doktor tartıştığı eşini silahla ayağından yaraladıktan sonra intihar etti.
Olay, merkez Şahinbey ilçesinde Kilis yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile doktor olan eşi Meryem Seçkin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan tabancasını çıkaran İzzet Seçkin eşine doğru birkaç el ateş etti. Meryem Seçkin her iki ayağından yaralanırken o esnada silahı başına dayayan İzzet Seçkin, intihar etti.
Meryem Seçkin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken bağ evine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İzzet Seçkin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağından yaralanan kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Seçkin’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan Meryem Seçkin’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.