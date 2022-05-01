https://tr.sputniknews.com/20220501/evine-cagirdigi-tamirciyi-oldurdu-1056000921.html

Evine çağırdığı tamirciyi öldürdü

Evine çağırdığı tamirciyi öldürdü

Bayburt’ta doğalgaz tamiri için gittiği evde S.T isimli tesisatçı, evdeki M.K isimli şahıs tarafından sebebi bilinemeyen nedenden kafasına sopayla vurularak... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T16:51+0300

2022-05-01T16:51+0300

2022-05-01T16:52+0300

tamirci

cinayet

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1056000866_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_172285a54a9f32ab9be2a652045aaa19.jpg

Bayburt'ta evlerine yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için Karasakal Mahallesindeki ikametine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti.Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü.Öldürülen şahıs S.T ile cinayeti işleyen M.K. arasında ne yaşandığı henüz bilinmezken, olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor.Olay yerine gelen S.T'nin acılı yeğenleri, polislere "bu olayı çözün, katil cezasını çeksin" diyerek gözyaşı döktüler. Öte yandan Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tamirci, cinayet