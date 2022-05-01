https://tr.sputniknews.com/20220501/evine-cagirdigi-tamirciyi-oldurdu-1056000921.html
Evine çağırdığı tamirciyi öldürdü
Evine çağırdığı tamirciyi öldürdü
Bayburt’ta doğalgaz tamiri için gittiği evde S.T isimli tesisatçı, evdeki M.K isimli şahıs tarafından sebebi bilinemeyen nedenden kafasına sopayla vurularak... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T16:51+0300
2022-05-01T16:51+0300
2022-05-01T16:52+0300
tamirci
cinayet
türkiye
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Bayburt'ta evlerine yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için Karasakal Mahallesindeki ikametine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti.Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü.Öldürülen şahıs S.T ile cinayeti işleyen M.K. arasında ne yaşandığı henüz bilinmezken, olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor.Olay yerine gelen S.T'nin acılı yeğenleri, polislere "bu olayı çözün, katil cezasını çeksin" diyerek gözyaşı döktüler. Öte yandan Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
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tamirci, cinayet
Evine çağırdığı tamirciyi öldürdü
16:51 01.05.2022 (güncellendi: 16:52 01.05.2022) Abone ol
Bayburt’ta doğalgaz tamiri için gittiği evde S.T isimli tesisatçı, evdeki M.K isimli şahıs tarafından sebebi bilinemeyen nedenden kafasına sopayla vurularak öldürüldü.
Bayburt'ta evlerine yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için Karasakal Mahallesindeki ikametine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü.
Öldürülen şahıs S.T ile cinayeti işleyen M.K. arasında ne yaşandığı henüz bilinmezken, olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor.
Olay yerine gelen S.T'nin acılı yeğenleri, polislere "bu olayı çözün, katil cezasını çeksin" diyerek gözyaşı döktüler. Öte yandan Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.