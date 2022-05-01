https://tr.sputniknews.com/20220501/gaziosmanpasada-sampiyonluk-kutlamalarinda-havaya-ates-eden-supheli-yakalandi-1056005309.html
Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan kişi gözaltına alındı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T22:48+0300
2022-05-01T22:48+0300
2022-05-01T22:48+0300
türkiye
şampiyonluk
kutlama
ateş açmak
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Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde dün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları esnasında pompalı tüfekle havaya ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce oto yıkamacıya girdiği tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde kimlik bilgileri belirlenen 23 yaşındaki M.O. gözaltına alındı.Zanlının olayda kullandığı tüfek de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "meskun mahalde ateş̧ etmek" suçlarından adli işlem yapıldı.
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şampiyonluk, kutlama, ateş açmak
Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde dün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları esnasında pompalı tüfekle havaya ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce oto yıkamacıya girdiği tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde kimlik bilgileri belirlenen 23 yaşındaki M.O. gözaltına alındı.
Zanlının olayda kullandığı tüfek de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "meskun mahalde ateş̧ etmek" suçlarından adli işlem yapıldı.