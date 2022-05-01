https://tr.sputniknews.com/20220501/gaziosmanpasada-sampiyonluk-kutlamalarinda-havaya-ates-eden-supheli-yakalandi-1056005309.html

Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan kişi gözaltına alındı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T22:48+0300

2022-05-01T22:48+0300

2022-05-01T22:48+0300

türkiye

şampiyonluk

kutlama

ateş açmak

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Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde dün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları esnasında pompalı tüfekle havaya ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce oto yıkamacıya girdiği tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde kimlik bilgileri belirlenen 23 yaşındaki M.O. gözaltına alındı.Zanlının olayda kullandığı tüfek de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "meskun mahalde ateş̧ etmek" suçlarından adli işlem yapıldı.

türkiye

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şampiyonluk, kutlama, ateş açmak