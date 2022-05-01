Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220501/gaziosmanpasada-sampiyonluk-kutlamalarinda-havaya-ates-eden-supheli-yakalandi-1056005309.html
Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan kişi gözaltına alındı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T22:48+0300
2022-05-01T22:48+0300
türkiye
şampiyonluk
kutlama
ateş açmak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1056005407_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_713cad6189d2c45078f9f191e224491b.jpg
Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde dün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları esnasında pompalı tüfekle havaya ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce oto yıkamacıya girdiği tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde kimlik bilgileri belirlenen 23 yaşındaki M.O. gözaltına alındı.Zanlının olayda kullandığı tüfek de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "meskun mahalde ateş̧ etmek" suçlarından adli işlem yapıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1056005407_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_75309f4afb3644e560ddfe4882d0e91d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şampiyonluk, kutlama, ateş açmak

Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı

22:48 01.05.2022
© İHAŞampiyonluk kutlamalarında pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı
Şampiyonluk kutlamalarında pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde dün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları esnasında pompalı tüfekle havaya ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce oto yıkamacıya girdiği tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde kimlik bilgileri belirlenen 23 yaşındaki M.O. gözaltına alındı.
Zanlının olayda kullandığı tüfek de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "meskun mahalde ateş̧ etmek" suçlarından adli işlem yapıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала