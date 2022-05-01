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İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-5 Operasyonunda 1 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-5 Operasyonunda 1 asker şehit oldu
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ‘’Eren Abluka-5 Operasyonunda’’ ağır yaralanan Jandarma Teğmen... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
şırnak
içişleri bakanlığı
şehit
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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şırnak, içişleri bakanlığı, şehit

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-5 Operasyonunda 1 asker şehit oldu

01:30 01.05.2022
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA
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Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ‘’Eren Abluka-5 Operasyonunda’’ ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ‘’Eren Abluka-5 Operasyonunda’’ bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı’nın hastanede tedavisi sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun."
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