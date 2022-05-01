https://tr.sputniknews.com/20220501/irakta-kum-firtinasi-nedeniyle-bagdatta-ucuslar-askiya-alindi-1056001842.html

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat’ta uçuşlar askıya alındı

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat’ta uçuşlar askıya alındı

Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T18:39+0300

2022-05-01T18:39+0300

2022-05-01T18:39+0300

dünya

irak

bağdat

bağdat uluslararası havalimanı

kum fırtınası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1056001816_9:0:1456:814_1920x0_80_0_0_6fd992df174943fd6967073ee0f1bca0.png

Irak’ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini etkisi altına aldı. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı. Uluslararası Bağdat Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, uçuşların hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden başlayacağı duyuruldu.Kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmiştiIrak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, bağdat, bağdat uluslararası havalimanı, kum fırtınası