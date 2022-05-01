https://tr.sputniknews.com/20220501/irakta-kum-firtinasi-nedeniyle-bagdatta-ucuslar-askiya-alindi-1056001842.html
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat’ta uçuşlar askıya alındı
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat’ta uçuşlar askıya alındı
Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T18:39+0300
2022-05-01T18:39+0300
2022-05-01T18:39+0300
dünya
irak
bağdat
bağdat uluslararası havalimanı
kum fırtınası
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Irak’ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini etkisi altına aldı. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı. Uluslararası Bağdat Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, uçuşların hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden başlayacağı duyuruldu.Kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmiştiIrak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.
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irak, bağdat, bağdat uluslararası havalimanı, kum fırtınası
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat’ta uçuşlar askıya alındı
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Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı.
Irak’ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini etkisi altına aldı. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı.
Uluslararası Bağdat Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, uçuşların hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden başlayacağı duyuruldu.
Kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti
Irak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.