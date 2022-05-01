https://tr.sputniknews.com/20220501/istanbul-havalimaninda-bir-gunde-bin-301-ucus-ile-rekor--1055998637.html

İstanbul Havalimanı'nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor

İstanbul Havalimanı'nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, pandeminin ardından ilk kısıtlamasız bayram tatilinin başladığını belirterek, “30 Nisan’da toplam bin 301... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T15:12+0300

2022-05-01T15:12+0300

2022-05-01T15:15+0300

istanbul havalimanı

türkiye

rekor

adil karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 2 yıl aranın ardından ilk kez kısıtlamasız Ramazan Bayramı’nın kutlandığına dikkat çekerek, İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan’da rekor kırıldığını açıkladı. Pandeminin ardından ilk kez günlük olarak bin 301 iniş-kalkış gerçekleştiğini, 195 bin 640 yolcunun da seyahat ettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, 1 Mayıs’ta da bin 226 uçuş olmasının, 186 bin 500 yolcunun da seyahat etmesinin planlandığını açıkladı.‘Dünya genelinde ve ülkemizde yolcu sayısı büyük ölçüde azaldı’Pandeminin uçuşları etkilediğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Dünyada 2020 yılında etkili olan salgın sonrasında havacılık en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Dünya genelinde ve ülkemizde yolcu sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu süreçteki toparlanmada önemli rol oynadı. Pandemi döneminde İstanbul Havalimanı Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından 2021 yılında dünyanın en yoğun ikinci havalimanı seçildi. 2021 yılında yüzde 76.4 oranındaki artışla 75.7 milyon yolcu ağırlamayı başardı” ifadelerini kullandı.İlk çeyrekte 11 milyon 414 bin yolcu havalimanını kullandıİstanbul Havalimanı’nın ACI Europe’un raporuna göre de 2022 yılının ocak ayında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “2022’nin ocak-mart döneminde ise İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 20 bin 985, dış hatlarda 60 bin 891 olmak üzere toplamda 81 bin 876 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 923 bin, dış hatlarda 8 milyon 490 bin yolcu seyahat etti. Toplamda ise 11 milyon 414 bin yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı” değerlendirmesinde bulundu.Mega projeler arasında yer alan İstanbul Havalimanı’nın yap-işlet-devret modeliyle yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı’nın rekorlar kırmaya devam edeceğine işaret etti.‘Havacılık sektöründe yatırımlar devam edecek’Havacılık sektöründeki yatırımların devam edeceğine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs’ta Rize-Artvin Havalimanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını vurguladı. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile havacılık sektörünün geleceğini planlandıklarını belirten Karaismailoğlu, “Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 57 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61’e yükselecek” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210727/sabiha-gokcen-havalimani-tatil-donusu-iki-gunde-rekor-kirdi-1045063677.html

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