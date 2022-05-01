https://tr.sputniknews.com/20220501/istanbulda-kopruler-trabzonsporun-renkleriyle-isiklandirildi-1055989428.html
İstanbul’da köprüler Trabzonspor’un renkleriyle ışıklandırıldı
İstanbul’da köprüler Trabzonspor’un renkleriyle ışıklandırıldı
İstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon olan Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T04:15+0300
2022-05-01T04:15+0300
2022-05-01T04:15+0300
spor
türkiye
istanbul
trabzonspor
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Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı’ndaki köprüler bordo mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor'un renkleri ile aydınlatıldı.
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türkiye, istanbul, trabzonspor
İstanbul’da köprüler Trabzonspor’un renkleriyle ışıklandırıldı
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İstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon olan Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı.
Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı’ndaki köprüler bordo mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor'un renkleri ile aydınlatıldı.