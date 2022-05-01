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İstanbul’da köprüler Trabzonspor’un renkleriyle ışıklandırıldı
İstanbul’da köprüler Trabzonspor’un renkleriyle ışıklandırıldı
İstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon olan Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T04:15+0300
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spor
türkiye
istanbul
trabzonspor
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Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı’ndaki köprüler bordo mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor'un renkleri ile aydınlatıldı.
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türkiye, istanbul, trabzonspor

İstanbul’da köprüler Trabzonspor’un renkleriyle ışıklandırıldı

04:15 01.05.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞİstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon olan Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı.
İstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon olan Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ
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İstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon olan Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı.
Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı’ndaki köprüler bordo mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor'un renkleri ile aydınlatıldı.
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