https://tr.sputniknews.com/20220501/italyanlara-artik-sosyal-faaliyette-yesil-gecis-sertifikasi-sorulmayacak-1055999242.html
İtalyanlara artık sosyal faaliyette Yeşil Geçiş sertifikası sorulmayacak
İtalyanlara artık sosyal faaliyette Yeşil Geçiş sertifikası sorulmayacak
İtalya’da Kovid aşısı olmayı veya son 48 saatte Kovid testi yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid geçirmiş olmayı belgeleyen Yeşil Geçiş sertifikası... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T15:47+0300
2022-05-01T15:47+0300
2022-05-01T15:47+0300
koronavirüs
italya
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İtalya'da 'süper yeşil pasaport' diye anılan sertifika artık restoran ve kafe-barlara, müzelere, sinema, tiyatro ve kapalı alanlardaki konser, gösteri gibi etkinliklere girişte sorulmayacak.Bundan böyle sadece hastane ve yaşlı bakım evlerine girişte 31 Aralık'a kadar Yeşil Geçiş sertifikası göstermek zorunlu olacak.İtalya'ya Avrupa Birliği (AB) dışından yapılacak seyahatlerde Yeşil Geçiş sertifikası gösterilmesi şartı bir süre daha devam edecek.İtalya'ya seyahatlerde yolculardan istenilen 'Dijital Yolcu Konum Belirleme Belgesi' (Digital Passenger Locator Form) ise bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.Toplu taşıma ve kapalı alan etkinliklerinde maske kullanmaya devamMaske kullanma zorunluluğu bazı kapalı mekanlarda haziran ortasına kadar sürecek. Buna göre, toplu taşıma, tren, uçak, feribot, otobüs gibi şehirlerarası seferlerde, sinema, tiyatro ve tüm kapalı alan etkinliklerinde maske kullanma zorunluluğu 15 Haziran'a kadar yürürlükte kalacak.Okullarda da 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar maske kullanımı zorunlu olacak.Ancak maske zorunluluğu bundan böyle iş yerlerini, dükkanları ve AVM'leri kapsamayacak.Bununla birlikte kalabalık ortamlarda ve yine işyerlerinde maske kullanılması, virüsün yayılmasının önlenmek açısından kuvvetle tavsiye ediliyor.İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu 11 Şubat'ta kaldırılmıştı.Şubat 2020’den beri 16 milyon 463 bin 200 Kovid hastasının tedavi edildiği İtalya, pandemide 163 bin 507 kurban verdi.
italya
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italya
İtalyanlara artık sosyal faaliyette Yeşil Geçiş sertifikası sorulmayacak
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İtalya’da Kovid aşısı olmayı veya son 48 saatte Kovid testi yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid geçirmiş olmayı belgeleyen Yeşil Geçiş sertifikası bugünden itibaren pek çok faaliyet için yürürlükten kalktı. Yeşil Geçiş sertifikası Ağustos 2021'den itibaren aşamalı olarak sosyal faaliyetler için zorunluluk haline gelmişti.
İtalya'da 'süper yeşil pasaport' diye anılan sertifika artık restoran ve kafe-barlara, müzelere, sinema, tiyatro ve kapalı alanlardaki konser, gösteri gibi etkinliklere girişte sorulmayacak.
Bundan böyle sadece hastane ve yaşlı bakım evlerine girişte 31 Aralık'a kadar Yeşil Geçiş sertifikası göstermek zorunlu olacak.
İtalya'ya Avrupa Birliği (AB) dışından yapılacak seyahatlerde Yeşil Geçiş sertifikası gösterilmesi şartı bir süre daha devam edecek.
İtalya'ya seyahatlerde yolculardan istenilen 'Dijital Yolcu Konum Belirleme Belgesi' (Digital Passenger Locator Form) ise bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.
Toplu taşıma ve kapalı alan etkinliklerinde maske kullanmaya devam
Maske kullanma zorunluluğu bazı kapalı mekanlarda haziran ortasına kadar sürecek. Buna göre, toplu taşıma, tren, uçak, feribot, otobüs gibi şehirlerarası seferlerde, sinema, tiyatro ve tüm kapalı alan etkinliklerinde maske kullanma zorunluluğu 15 Haziran'a kadar yürürlükte kalacak.
Okullarda da 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar maske kullanımı zorunlu olacak.
Ancak maske zorunluluğu bundan böyle iş yerlerini, dükkanları ve AVM'leri kapsamayacak.
Bununla birlikte kalabalık ortamlarda ve yine işyerlerinde maske kullanılması, virüsün yayılmasının önlenmek açısından kuvvetle tavsiye ediliyor.
İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu 11 Şubat'ta kaldırılmıştı.
Şubat 2020’den beri 16 milyon 463 bin 200 Kovid hastasının tedavi edildiği İtalya, pandemide 163 bin 507 kurban verdi.