https://tr.sputniknews.com/20220501/izmirde-yolcu-treni-hemzemin-gecitte-traktore-carpti-surucusu-hayatini-kaybetti-1055999866.html
İzmir'de yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'de yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Arıcı, hayatını kaybetti. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T16:10+0300
2022-05-01T16:10+0300
2022-05-01T16:13+0300
soruşturma
tren kazası
türkiye
izmir
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İzmir'deki kaza, saat 12.00 sıralarında kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte traktöre çarptı.Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Hasan Hüseyin Arıcı, yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıcı, kurtarılamadı.Olay yerine gelen Arıcı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Trendeki yolcular da tahliye edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211029/kocaelide-yolcu-treni-kaza-yapti-1050293485.html
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soruşturma, tren kazası, izmir
İzmir'de yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti
16:10 01.05.2022 (güncellendi: 16:13 01.05.2022) Abone ol
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Arıcı, hayatını kaybetti.
İzmir'deki kaza, saat 12.00 sıralarında kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte traktöre çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Hasan Hüseyin Arıcı, yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıcı, kurtarılamadı.
Olay yerine gelen Arıcı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Trendeki yolcular da tahliye edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.