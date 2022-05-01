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Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları: Kortejlerin alana yürüyüşü sürüyor
Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları: Kortejlerin alana yürüyüşü sürüyor
1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü kutlamak isteyen işçi, sendika ve örgütler Maltepe'de miting alanında toplanıyor. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
maltepe
1 mayıs
miting
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Maltepe etkinlik alanında kutlanıyor. İstanbul Valiliği tarafından Maltepe etkinlik alanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kutlamanın yapılacağı alana yürüyüş sürerken kortejin başını Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu çekiyor; CHP il örgütleri, TKP, Sol Parti, taraftar grubu Çarşı, sendikalar, kadın örgütleri ve meslek odaları da destek veriyor.Kortej aralarında halay çeken gruplar da var.Bandista ve Ruhi Su Dostlar Korosu performanslarının ardından saygı duruşuyla devam edecek etkinlik genel başkan konuşmaları ve ortak metnin okunmasıyla sürecek. Son olarak Kardeş Türküler de sahne alacak.
türkiye
maltepe
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Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları: Kortejlerin alana yürüyüşü sürüyor

12:14 01.05.2022 (güncellendi: 12:55 01.05.2022)
© Sputnik / Burcu Okutan1 Mayıs
1 Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© Sputnik / Burcu Okutan
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1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü kutlamak isteyen işçi, sendika ve örgütler Maltepe'de miting alanında toplanıyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Maltepe etkinlik alanında kutlanıyor.
İstanbul Valiliği tarafından Maltepe etkinlik alanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kutlamanın yapılacağı alana yürüyüş sürerken kortejin başını Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu çekiyor; CHP il örgütleri, TKP, Sol Parti, taraftar grubu Çarşı, sendikalar, kadın örgütleri ve meslek odaları da destek veriyor.
Kortej aralarında halay çeken gruplar da var.
Bandista ve Ruhi Su Dostlar Korosu performanslarının ardından saygı duruşuyla devam edecek etkinlik genel başkan konuşmaları ve ortak metnin okunmasıyla sürecek. Son olarak Kardeş Türküler de sahne alacak.
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