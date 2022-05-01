Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları: Kortejlerin alana yürüyüşü sürüyor
12:14 01.05.2022 (güncellendi: 12:55 01.05.2022)
© Sputnik / Burcu Okutan1 Mayıs
© Sputnik / Burcu Okutan
1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü kutlamak isteyen işçi, sendika ve örgütler Maltepe'de miting alanında toplanıyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Maltepe etkinlik alanında kutlanıyor.
İstanbul Valiliği tarafından Maltepe etkinlik alanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kutlamanın yapılacağı alana yürüyüş sürerken kortejin başını Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu çekiyor; CHP il örgütleri, TKP, Sol Parti, taraftar grubu Çarşı, sendikalar, kadın örgütleri ve meslek odaları da destek veriyor.
Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları için alana yürüyüş başladı:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 1, 2022
🔶Disk Başkanı Çerkezoğlu kortejin başında
🔶CHP il örgütleri, TKP, taraftar grubu Çarşı, sendikalar, kadın örgütleri ve meslek odaları da destek veriyor https://t.co/QgXI9Y2rYq pic.twitter.com/kBKzVt2aeo
Kortej aralarında halay çeken gruplar da var.
Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları: Kortejler arasında halaylar da çekiliyor https://t.co/QgXI9Y2rYq pic.twitter.com/IDfCsKXfjH— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 1, 2022
Bandista ve Ruhi Su Dostlar Korosu performanslarının ardından saygı duruşuyla devam edecek etkinlik genel başkan konuşmaları ve ortak metnin okunmasıyla sürecek. Son olarak Kardeş Türküler de sahne alacak.
1 Mayıs için Maltepe miting alanına doğru yürüyen kortejlerden kareler https://t.co/QgXI9Y2rYq pic.twitter.com/qbkccpABx5— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 1, 2022