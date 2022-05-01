https://tr.sputniknews.com/20220501/mansur-yavastan-videolu-bayram-mesaji-mutlu-saglikli-huzurlu-gunler-umuduyla-1056005697.html
Mansur Yavaş'tan videolu bayram mesajı: Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla
Mansur Yavaş'tan videolu bayram mesajı: Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dileklerini paylaştı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T23:11+0300
2022-05-01T23:11+0300
2022-05-01T23:11+0300
mansur yavaş
türkiye
ramazan bayramı
twitter
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından videolu bir bayram mesajı yayınladı.Yavaş paylaşımında "Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla; Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.
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mansur yavaş, ramazan bayramı, twitter
Mansur Yavaş'tan videolu bayram mesajı: Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dileklerini paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından videolu bir bayram mesajı yayınladı.
Yavaş paylaşımında "Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla; Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.