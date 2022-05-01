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Mansur Yavaş'tan videolu bayram mesajı: Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla
Mansur Yavaş'tan videolu bayram mesajı: Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dileklerini paylaştı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından videolu bir bayram mesajı yayınladı.Yavaş paylaşımında "Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla; Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.
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mansur yavaş, ramazan bayramı, twitter

Mansur Yavaş'tan videolu bayram mesajı: Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla

23:11 01.05.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dileklerini paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından videolu bir bayram mesajı yayınladı.
Yavaş paylaşımında "Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla; Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.
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