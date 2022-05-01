https://tr.sputniknews.com/20220501/mansur-yavastan-videolu-bayram-mesaji-mutlu-saglikli-huzurlu-gunler-umuduyla-1056005697.html

Mansur Yavaş'tan videolu bayram mesajı: Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla

Mansur Yavaş'tan videolu bayram mesajı: Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dileklerini paylaştı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

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mansur yavaş

türkiye

ramazan bayramı

twitter

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından videolu bir bayram mesajı yayınladı.Yavaş paylaşımında "Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla; Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

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mansur yavaş, ramazan bayramı, twitter