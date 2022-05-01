https://tr.sputniknews.com/20220501/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-ruzgar-uyarisi-1055991323.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji 7 bölge için kuvvetli yağış ve yağış anındaki kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T08:23+0300

2022-05-01T08:23+0300

2022-05-01T08:24+0300

meteoroloji

yağmur

rüzgar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

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2022

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meteoroloji, yağmur, rüzgar