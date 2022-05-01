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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji 7 bölge için kuvvetli yağış ve yağış anındaki kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T08:23+0300
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meteoroloji
yağmur
rüzgar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.
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meteoroloji, yağmur, rüzgar

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

08:23 01.05.2022 (güncellendi: 08:24 01.05.2022)
© AAYağmur, yağış
Yağmur, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AA
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Meteoroloji 7 bölge için kuvvetli yağış ve yağış anındaki kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.
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