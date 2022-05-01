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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
illi Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu hayatını... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T09:12+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
pençe kilit operasyonu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022'de kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı, teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

09:12 01.05.2022 (güncellendi: 09:14 01.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Milli Savunma BakanlığıPençe Kilit Operasyonu
Pençe Kilit Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / Milli Savunma Bakanlığı
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illi Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022'de kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı, teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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