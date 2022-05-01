Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220501/nadal-wimbledonin-rus-ve-belaruslu-teniscileri-yasaklamasi-haksizlik-1056003816.html
Nadal: Wimbledon’ın Rus ve Belaruslu tenisçileri yasaklaması haksızlık
Nadal: Wimbledon’ın Rus ve Belaruslu tenisçileri yasaklaması haksızlık
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu seneki Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılmalarına izin verilmeyecek olmasını eleştirdi. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T21:43+0300
2022-05-01T21:43+0300
spor
rafael nadal
wimbledon
wimbledon tenis turnuvası
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043164407_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b5b6946a706f3edba2a9ab912d769a15.jpg
Nadal Madrid’deki bir basın toplantısında Wimbledon yönetiminin kararına ilişkin, “Bu, Rus meslektaşlarım için haksızlık. Zira şu anda savaşta olanlar onların suçu değil” dedi.Wimbledon’ı kendi sorumluluk alanının dışına taşan kararlar almakla eleştiren Nadal sözlerini şöyle sürdürdü: Wimbledon yönetiminin Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu sebebiyle aldığı yasak kararı yüzünden dünya iki numarası Daniil Medvedev ve geçen sene Wimbledon’da yarı finale çıkan Arina Sabalenka gibi bir dizi Rus ve Belaruslu başarılı tenisçi turnuvaya katılamayacak.Wimbledon’ın kararını daha önce dünya bir numarası Novak Djokovic de eleştirmişti.
wimbledon
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043164407_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_91e8784cf451980c9abb3c297968f7ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rafael nadal, wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, rusya

Nadal: Wimbledon’ın Rus ve Belaruslu tenisçileri yasaklaması haksızlık

21:43 01.05.2022
© AP Photo / Thibault Camusİspanyol tenisçi Nadal '1000'ler kulübü'ne girdi
İspanyol tenisçi Nadal '1000'ler kulübü'ne girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Thibault Camus
Abone olTelegram
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu seneki Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılmalarına izin verilmeyecek olmasını eleştirdi.
Nadal Madrid’deki bir basın toplantısında Wimbledon yönetiminin kararına ilişkin, “Bu, Rus meslektaşlarım için haksızlık. Zira şu anda savaşta olanlar onların suçu değil” dedi.
Wimbledon’ı kendi sorumluluk alanının dışına taşan kararlar almakla eleştiren Nadal sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir hükümet bir şeyin yapılması emrini verdiğinde, kuralları uygulamak zorunda kalırsınız. Ancak mevcut durumda hükümet bir tavsiyede bulundu ve Wimbledon da bunu yapma mecburiyetinde bırakılmamasına karşın en sert seçeneği uygulama kararını aldı.”
Wimbledon yönetiminin Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu sebebiyle aldığı yasak kararı yüzünden dünya iki numarası Daniil Medvedev ve geçen sene Wimbledon’da yarı finale çıkan Arina Sabalenka gibi bir dizi Rus ve Belaruslu başarılı tenisçi turnuvaya katılamayacak.
Wimbledon’ın kararını daha önce dünya bir numarası Novak Djokovic de eleştirmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала