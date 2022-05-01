https://tr.sputniknews.com/20220501/nadal-wimbledonin-rus-ve-belaruslu-teniscileri-yasaklamasi-haksizlik-1056003816.html
Nadal: Wimbledon’ın Rus ve Belaruslu tenisçileri yasaklaması haksızlık
Nadal: Wimbledon’ın Rus ve Belaruslu tenisçileri yasaklaması haksızlık
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu seneki Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılmalarına izin verilmeyecek olmasını eleştirdi. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T21:43+0300
2022-05-01T21:43+0300
2022-05-01T21:43+0300
spor
rafael nadal
wimbledon
wimbledon tenis turnuvası
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043164407_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b5b6946a706f3edba2a9ab912d769a15.jpg
Nadal Madrid’deki bir basın toplantısında Wimbledon yönetiminin kararına ilişkin, “Bu, Rus meslektaşlarım için haksızlık. Zira şu anda savaşta olanlar onların suçu değil” dedi.Wimbledon’ı kendi sorumluluk alanının dışına taşan kararlar almakla eleştiren Nadal sözlerini şöyle sürdürdü: Wimbledon yönetiminin Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu sebebiyle aldığı yasak kararı yüzünden dünya iki numarası Daniil Medvedev ve geçen sene Wimbledon’da yarı finale çıkan Arina Sabalenka gibi bir dizi Rus ve Belaruslu başarılı tenisçi turnuvaya katılamayacak.Wimbledon’ın kararını daha önce dünya bir numarası Novak Djokovic de eleştirmişti.
wimbledon
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043164407_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_91e8784cf451980c9abb3c297968f7ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rafael nadal, wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, rusya
Nadal: Wimbledon’ın Rus ve Belaruslu tenisçileri yasaklaması haksızlık
Abone ol
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu seneki Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılmalarına izin verilmeyecek olmasını eleştirdi.
Nadal Madrid’deki bir basın toplantısında Wimbledon yönetiminin kararına ilişkin, “Bu, Rus meslektaşlarım için haksızlık. Zira şu anda savaşta olanlar onların suçu değil” dedi.
Wimbledon’ı kendi sorumluluk alanının dışına taşan kararlar almakla eleştiren Nadal sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir hükümet bir şeyin yapılması emrini verdiğinde, kuralları uygulamak zorunda kalırsınız. Ancak mevcut durumda hükümet bir tavsiyede bulundu ve Wimbledon da bunu yapma mecburiyetinde bırakılmamasına karşın en sert seçeneği uygulama kararını aldı.”
Wimbledon yönetiminin Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu sebebiyle aldığı yasak kararı yüzünden dünya iki numarası Daniil Medvedev ve geçen sene Wimbledon’da yarı finale çıkan Arina Sabalenka gibi bir dizi Rus ve Belaruslu başarılı tenisçi turnuvaya katılamayacak.
Wimbledon’ın kararını daha önce dünya bir numarası Novak Djokovic de eleştirmişti.