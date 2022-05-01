https://tr.sputniknews.com/20220501/nadal-wimbledonin-rus-ve-belaruslu-teniscileri-yasaklamasi-haksizlik-1056003816.html

Nadal: Wimbledon’ın Rus ve Belaruslu tenisçileri yasaklaması haksızlık

Nadal: Wimbledon’ın Rus ve Belaruslu tenisçileri yasaklaması haksızlık

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu seneki Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılmalarına izin verilmeyecek olmasını eleştirdi. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T21:43+0300

2022-05-01T21:43+0300

2022-05-01T21:43+0300

spor

rafael nadal

wimbledon

wimbledon tenis turnuvası

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043164407_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b5b6946a706f3edba2a9ab912d769a15.jpg

Nadal Madrid’deki bir basın toplantısında Wimbledon yönetiminin kararına ilişkin, “Bu, Rus meslektaşlarım için haksızlık. Zira şu anda savaşta olanlar onların suçu değil” dedi.Wimbledon’ı kendi sorumluluk alanının dışına taşan kararlar almakla eleştiren Nadal sözlerini şöyle sürdürdü: Wimbledon yönetiminin Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu sebebiyle aldığı yasak kararı yüzünden dünya iki numarası Daniil Medvedev ve geçen sene Wimbledon’da yarı finale çıkan Arina Sabalenka gibi bir dizi Rus ve Belaruslu başarılı tenisçi turnuvaya katılamayacak.Wimbledon’ın kararını daha önce dünya bir numarası Novak Djokovic de eleştirmişti.

wimbledon

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rafael nadal, wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, rusya