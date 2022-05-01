https://tr.sputniknews.com/20220501/netflix-space-force-dizisini-iptal-etti-1055997947.html
Netflix, Space Force'u iki sezonun ardından iptal etti
Netflix, Space Force'u iki sezonun ardından iptal etti
Netflix, başrolünde Steve Carell'ın yer aldığı 'Space Force' dizisini iptal etti. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T14:28+0300
2022-05-01T14:28+0300
2022-05-01T14:33+0300
the office
yaşam
netflix
iptal
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Greg Daniels ve Steve Carell'ı 'The Office' sonrası buluşturan 'Space Force' dizisi, 18 Şubat'ta yayınlanan 2. sezonun ardından iptal edildi. İptal haberi dizinin ikinci sezonu yayınlandıktan yaklaşık 2.5 ay sonra geldi.Ranini Tv'nin aktardığına göre, izlenme sayılarının yüksek olmadığı belirtilen 'Space Force'un maliyetinin ise fazla olduğu ifade edildi. Dizinin maliyetini azaltmak için çekimler 2. sezon öncesi Los Angeles'tan Vancouver'a alınmıştı.Dizinin oyuncu kadrosunda Carell'ın yanı sıra John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Dianna Silvers, Don Lake ve Jimmy O. Yang gibi isimler yer alıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
the office, netflix, iptal
Netflix, Space Force'u iki sezonun ardından iptal etti
14:28 01.05.2022 (güncellendi: 14:33 01.05.2022) Abone ol
Netflix, başrolünde Steve Carell'ın yer aldığı 'Space Force' dizisini iptal etti.
Greg Daniels ve Steve Carell'ı 'The Office' sonrası buluşturan 'Space Force' dizisi, 18 Şubat'ta yayınlanan 2. sezonun ardından iptal edildi. İptal haberi dizinin ikinci sezonu yayınlandıktan yaklaşık 2.5 ay sonra geldi.
Ranini Tv'nin aktardığına göre,
izlenme sayılarının yüksek olmadığı belirtilen 'Space Force'un maliyetinin ise fazla olduğu ifade edildi. Dizinin maliyetini azaltmak için çekimler 2. sezon öncesi Los Angeles'tan Vancouver'a alınmıştı.
Dizinin oyuncu kadrosunda Carell'ın yanı sıra John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Dianna Silvers, Don Lake ve Jimmy O. Yang gibi isimler yer alıyor.