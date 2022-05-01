https://tr.sputniknews.com/20220501/ozdagdan-suriyeli-aileye-ziyaret-vatanini-seven-her-suriyeli-gibi-o-da-ulkesine-donmek-istiyor-1056004505.html
Özdağ'dan Suriyeli aileye ziyaret: Vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor
Özdağ'dan Suriyeli aileye ziyaret: Vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor
Bursa'da Suriyeli bir aileyi ziyaret eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ailenin babası ile ilgili "Korkusu savaş değil, askere alınmak. Nihayetinde vatanını... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T22:29+0300
2022-05-01T22:29+0300
2022-05-01T23:18+0300
ümit özdağ
politika
suriyeli
göçmen
sığınmacı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da yaşayan Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu.Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, paylaşımında "Bursa'da ziyaret ettiğim Suriyeli bir ailenin babası, Suriye iç savaşının ilk 5 yılında Halep'te kalmış, anne babası Suriye'de yaşamaya devam ediyor. Korkusu savaş değil, askere alınmak. Nihayetinde vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ, bayram ziyaretinde bulunduğu aileyle bir süre sohbet etti.Suriyeli babaya nereden geldiklerini soran Özdağ, ailenin Suriye'de savaş başladıktan 5 sene sonra Halep'ten geldiğini öğrendi.Özdağ'ın Suriye'ye dönmek isteyip istemedikleri sorusu üzerine "Suriye'ye askere gitmek istemediği için dönmediğini" belirten Suriyeli baba, "Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada" dedi.Ümit Özdağ da "Zafer Partisi olarak Beşar Esed ile görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız. Hangi köyden geldiyseniz o köye, kasabaya, şehre dönebilesiniz. Hakkınızda af çıktı, takibat olmayacak" ifadesini kullandı.Özdağ, daha sonra çocuklara bayram hediyesi vererek evden ayrıldı.
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ümit özdağ, suriyeli, göçmen, sığınmacı
Özdağ'dan Suriyeli aileye ziyaret: Vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor
22:29 01.05.2022 (güncellendi: 23:18 01.05.2022) Abone ol
Bursa'da Suriyeli bir aileyi ziyaret eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ailenin babası ile ilgili "Korkusu savaş değil, askere alınmak. Nihayetinde vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor" açıklamasını yaptı. Özdağ ziyaretinde ailedeki çocuklara bayram hediyesi götürdü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da yaşayan Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu.
Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, paylaşımında "Bursa'da ziyaret ettiğim Suriyeli bir ailenin babası, Suriye iç savaşının ilk 5 yılında Halep'te kalmış, anne babası Suriye'de yaşamaya devam ediyor. Korkusu savaş değil, askere alınmak. Nihayetinde vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ, bayram ziyaretinde bulunduğu aileyle bir süre sohbet etti.
Suriyeli babaya nereden geldiklerini soran Özdağ, ailenin Suriye'de savaş başladıktan 5 sene sonra Halep'ten geldiğini öğrendi.
Özdağ'ın Suriye'ye dönmek isteyip istemedikleri sorusu üzerine "Suriye'ye askere gitmek istemediği için dönmediğini" belirten Suriyeli baba, "Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada" dedi.
Ümit Özdağ da "Zafer Partisi olarak Beşar Esed ile görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız. Hangi köyden geldiyseniz o köye, kasabaya, şehre dönebilesiniz. Hakkınızda af çıktı, takibat olmayacak" ifadesini kullandı.
Özdağ, daha sonra çocuklara bayram hediyesi vererek evden ayrıldı.