https://tr.sputniknews.com/20220501/ozdagdan-suriyeli-aileye-ziyaret-vatanini-seven-her-suriyeli-gibi-o-da-ulkesine-donmek-istiyor-1056004505.html

Özdağ'dan Suriyeli aileye ziyaret: Vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor

Özdağ'dan Suriyeli aileye ziyaret: Vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor

Bursa'da Suriyeli bir aileyi ziyaret eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ailenin babası ile ilgili "Korkusu savaş değil, askere alınmak. Nihayetinde vatanını... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T22:29+0300

2022-05-01T22:29+0300

2022-05-01T23:18+0300

ümit özdağ

politika

suriyeli

göçmen

sığınmacı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da yaşayan Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu.Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, paylaşımında "Bursa'da ziyaret ettiğim Suriyeli bir ailenin babası, Suriye iç savaşının ilk 5 yılında Halep'te kalmış, anne babası Suriye'de yaşamaya devam ediyor. Korkusu savaş değil, askere alınmak. Nihayetinde vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ, bayram ziyaretinde bulunduğu aileyle bir süre sohbet etti.Suriyeli babaya nereden geldiklerini soran Özdağ, ailenin Suriye'de savaş başladıktan 5 sene sonra Halep'ten geldiğini öğrendi.Özdağ'ın Suriye'ye dönmek isteyip istemedikleri sorusu üzerine "Suriye'ye askere gitmek istemediği için dönmediğini" belirten Suriyeli baba, "Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada" dedi.Ümit Özdağ da "Zafer Partisi olarak Beşar Esed ile görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız. Hangi köyden geldiyseniz o köye, kasabaya, şehre dönebilesiniz. Hakkınızda af çıktı, takibat olmayacak" ifadesini kullandı.Özdağ, daha sonra çocuklara bayram hediyesi vererek evden ayrıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ümit özdağ, suriyeli, göçmen, sığınmacı