https://tr.sputniknews.com/20220501/rusya-odessa-bolgesinde-abd-ve-avrupadan-gelen-silah-ve-muhimmatin-oldugu-bir-hangar-imha-edildi---1055996435.html

Rusya: Odessa bölgesinde ABD ve Avrupa'dan gelen silah ve mühimmatın olduğu bir hangar imha edildi

Rusya: Odessa bölgesinde ABD ve Avrupa'dan gelen silah ve mühimmatın olduğu bir hangar imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa bölgesinde yer alan askeri havaalanında ABD ve Avrupa'dan gönderilen silah ve mühimmatın bulunduğu bir... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T13:05+0300

2022-05-01T13:05+0300

2022-05-01T13:05+0300

ukrayna krizi

konaşenkov

rusya

ukrayna

abd

silah

odessa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1043255921_0:11:3111:1761_1920x0_80_0_0_767a6b367aa7acf4a5e274b014703333.jpg

Basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, “Odessa bölgesinde bir askeri havaalanında ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatın bulunduğu bir hangar, yüksek hassasiyetli Oniks füzeleri ile imha edildi, ayrıca iniş-kalkış pisti de tahrip edildi” diye konuştu. ‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun 7 tesisini vurdu’ Konaşenkov ayrıca Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun 7 tesisini vurduğunu, vurulan hedeflerin arasında insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 4 bölge, ayrıca DHC’nin (Donetsk Halk Cumhuriyeti) Berezovoye yerleşim bölgesinde ve Harkov bölgesinde füze-topçu silah ve mühimmatın bulunduğu 3 depo bulunduğunu kaydetti. Rus komutan, Rusya’ya ait taktik uçaklar ile Artemovsk ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 2 adet S-300 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisini de verdi. ‘Rus füze ve topçu kuvvetleri bir günde 200’e yakın aşırı milliyetçiyi etkisiz hale getirdi’ “Gün içinde Rus füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna ordusuna ait insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 786 bölgenin, 24 komuta merkezinin ve füze ve topçu silahlarının bulunduğu 3 deponun vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, ‘200’e yakın insan gücünün, bir çok namlulu roketatar sisteminin ve 20’ye yakın askeri aracın etkisiz hale getirildiğini’ ifade etti. ‘Rus hava savunma sistemleri ile Ukrayna'nın 2 adet Su-24M bombardıman uçağı ve 2 Toçka-U füzesi vuruldu’ Tümgeneral Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri ile Harkov’un Petrovskoye yerleşim bölgesinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 adet Su-24M bombardıman uçağı vuruldu. Ayrıca gece boyunca 12 insansız hava aracı imha edildi” diyerek, Zaporojye’nin Tokmak yerleşim bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 Toçka-U balistik füzesinin düşürüldüğü, Harkov bölgesinde de Smerç sistemlerinden atılan 2 merminin önlendiğini vurguladı. ‘Operasyonun başından bu yana Ukrayna’ya ait 145 uçak ve 112 helikopter imha edildi’ Rus general, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 145 uçak, 112 helikopter, 672 insansız hava aracı, 281 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 703 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 312 çok namlulu roketatar sistemi, bin 203 sahra ve havan topu ile 2 bin 5134 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

rusya

ukrayna

odessa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konaşenkov, rusya, ukrayna, abd, silah, odessa