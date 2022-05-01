https://tr.sputniknews.com/20220501/rusya-yaptirimci-ulkelerin-rusyadaki-varliklarina-el-koyup-ulkemizin-gelisimi-icin-kullanabiliriz-1056001666.html
Rusya: Yaptırımcı ülkelerin Rusya’daki varlıklarına el koyup ülkemizin gelişimi için kullanabiliriz
Rusya: Yaptırımcı ülkelerin Rusya’daki varlıklarına el koyup ülkemizin gelişimi için kullanabiliriz
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna’daki operasyonu yüzünden Rusya’ya yaptırım uygulayan ve bu nedenle ‘hasım ülkeler... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T18:32+0300
2022-05-01T18:32+0300
2022-05-01T18:32+0300
dünya
rusya
vyaçeslav volodin
yaptırım
ekonomik yaptırım
abd yaptırım
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Volodin, “Sahibi, Rus varlıklarının ele geçirilmesi kararının alındığı hasım ülkelerin vatandaşı olan Rusya merkezli şirketler konusunda karşılık niteliğinde tedbirler alınması ve bu şirketlerin varlıklarına el konulması adil olacaktır” açıklamasını yaptı. Volodin, bu varlıkların satılması sonucu elde edilen gelirin de Rusya’nın gelişimi için harcanabileceğini kaydetti.Duma başkanı ayrıca, Litvanya, Letonya, Polonya ve ABD gibi Rusya’nın hasım ülkeler listesinde yer alan ülkelerin, Rus varlıklarına el koyarak ‘düpedüz hırsızlık yaptıklarını’ belirtti.Volodin’in söz konusu açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna operasyonu yüzünden el konulan Rus varlıklarının satılarak Ukrayna’ya yardım için kullanılması yönünde ABD’de gündeme getirilen teklifi izledi.
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rusya, vyaçeslav volodin, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım
Rusya: Yaptırımcı ülkelerin Rusya’daki varlıklarına el koyup ülkemizin gelişimi için kullanabiliriz
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna’daki operasyonu yüzünden Rusya’ya yaptırım uygulayan ve bu nedenle ‘hasım ülkeler listesinde’ yer alan ülkelerin Rusya’daki varlıklarına el konulması çağrısında bulundu.
Volodin, “Sahibi, Rus varlıklarının ele geçirilmesi kararının alındığı hasım ülkelerin vatandaşı olan Rusya merkezli şirketler konusunda karşılık niteliğinde tedbirler alınması ve bu şirketlerin varlıklarına el konulması adil olacaktır” açıklamasını yaptı. Volodin, bu varlıkların satılması sonucu elde edilen gelirin de Rusya’nın gelişimi için harcanabileceğini kaydetti.
Duma başkanı ayrıca, Litvanya, Letonya, Polonya ve ABD gibi Rusya’nın hasım ülkeler listesinde yer alan ülkelerin, Rus varlıklarına el koyarak ‘düpedüz hırsızlık yaptıklarını’ belirtti.
Volodin’in söz konusu açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna operasyonu yüzünden el konulan Rus varlıklarının satılarak Ukrayna’ya yardım için kullanılması yönünde ABD’de gündeme getirilen teklifi izledi.