https://tr.sputniknews.com/20220501/son-24-saatte-koronavirus-nedeniyle-12-kisi-hayatini-kaybetti-bin-480-yeni-vaka-tespit-edildi-1056006087.html

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'nin 1 Mayıs 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son verilere göre, bir gün içerisinde 108 bin 802 test yapıldı. Bin 480 yeni vaka tespit edildi... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T23:50+0300

2022-05-01T23:50+0300

2022-05-01T23:51+0300

vaka

koronavirüs

koronavirüs

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanlığı’nın 1 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 108 bin 802 testten bin 480’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 12 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 2 bin 113 olarak açıklandı.Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Kovid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 499 bin 821 oldu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, koronavirüs, sağlık bakanlığı