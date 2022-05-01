https://tr.sputniknews.com/20220501/taksim-meydani-ile-cevresi-arac-ve-yaya-trafigine-tekrar-acildi-1056005934.html

Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı

Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T23:21+0300

2022-05-01T23:21+0300

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türkiye

taksim meydanı

araç

trafik

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Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ndeki bariyerler kaldırılarak bölge yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.Ayrıca polis ekiplerinin Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

türkiye

taksim meydanı

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taksim meydanı, araç, trafik