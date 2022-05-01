https://tr.sputniknews.com/20220501/taksim-meydani-ile-cevresi-arac-ve-yaya-trafigine-tekrar-acildi-1056005934.html
Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı
Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T23:21+0300
2022-05-01T23:21+0300
2022-05-01T23:21+0300
türkiye
taksim meydanı
araç
trafik
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Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ndeki bariyerler kaldırılarak bölge yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.Ayrıca polis ekiplerinin Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.
türkiye
taksim meydanı
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taksim meydanı, araç, trafik
Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği normale döndü.
Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ndeki bariyerler kaldırılarak bölge yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.
Ayrıca polis ekiplerinin Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.