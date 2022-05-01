https://tr.sputniknews.com/20220501/tdp-genel-baskani-sarigulden-genel-af-cagrisi-bu-mubarek-gunde-affet-turkiyem--1056001091.html

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den genel af çağrısı: Bu mübarek günde 'Affet Türkiye'm'

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den genel af çağrısı: Bu mübarek günde 'Affet Türkiye'm'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulundu. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T17:26+0300

2022-05-01T17:26+0300

2022-05-01T17:26+0300

politika

türkiye değişim partisi (tdp)

genel af

ramazan bayramı

mustafa sarıgül

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054965816_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_7e4b0f1c61e273d69a562cb2bedd77ca.jpg

Sarıgül, Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de toplumsal barışa, kardeşlik hukukuna ihtiyaç olduğunu söyledi.Annelerin, babaların, çocukların mutlu olması için "Affet Türkiye'm" dediğini aktaran Sarıgül, "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün siyasi partilere, bütün Türkiye'me sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şefkatlidir, adaletlidir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin hoşgörüsü son derece fazladır. Hoşgörülü Türkiye'm, güzel Türkiye'm, vicdanlı Türkiye'm. Bu güzel günde, bu mübarek günde 'Affet Türkiye'm' diyorum." dedi.Sarıgül, kardeşlik hukuku ve toplumsal barış için büyük affa ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu affı gelin hep birlikte çıkaralım. Binlerce kader mahkumunun yüzünü inşallah birlikte güldürelim. Cumhuriyetimizin 100. yılının yaklaştığı şu günlerde bu toplumsal kardeşliği, toplumsal barışı ve kardeşlik hukukunu bir barışla, bir afla pekiştirelim. İnanıyorum ki güzel Türkiye'm hoşgörüsüyle, sevgisiyle bütün siyasi partilerin de el birliğiyle bu affı hep birlikte çıkaracağız." diye konuştu.Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin.' sözünü hatırlatması üzerine Sarıgül, şunları kaydetti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye değişim partisi (tdp), genel af, ramazan bayramı, mustafa sarıgül