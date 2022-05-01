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Trabzonspor taraftarı eşini doğumda bırakıp maça geldi
Trabzonspor taraftarı eşini doğumda bırakıp maça geldi
Antalyaspor maçı öncesi Trabzonspor taraftarı, doğum yapacak eşini bırakıp maça geldiğini söyledi. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T09:48+0300
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trabzonspor
spor
maç
şampiyonluk
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Trabzonspor, şampiyonluk için Antalyaspor'u ağırladı. Maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, şehre akın etti. Şampiyonluk coşkusu yaşayan taraftarlardan biri eşini doğumda bırakıp Trabzon'a geldiğini söyledi.'Sen bana çocuğu getir, ben de sana şampiyonluğu getireceğim'Trabzonsporlu taraftar, Almanya'dan geldiğini söyledi: "Hikaye senelerdir aynı hikaye, destan aynı destan, sevgi aynı sevgi. Beşiktaş maçında buradaydık, deplasmanlara gidiyoruz, zaman yaklaştı, çocuk doğacak. Hanım dedi ki 'Gitmesen olmaz mı?' Dedim '30 senedir biz bu sevdayı bekliyoruz. Sen çocuğu dünyaya getir, ben de sana şampiyonluğu getireceğim, sana kupayı getireceğim."
https://tr.sputniknews.com/20220501/samsunda-trabzonsporun-kutlamalarinda-gerginlik-polis-biber-gaziyla-mudahale-etti-1055989638.html
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trabzonspor, maç, şampiyonluk

Trabzonspor taraftarı eşini doğumda bırakıp maça geldi

09:48 01.05.2022 (güncellendi: 09:50 01.05.2022)
© DHATrabzonspor taraftarı
Trabzonspor taraftarı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© DHA
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Antalyaspor maçı öncesi Trabzonspor taraftarı, doğum yapacak eşini bırakıp maça geldiğini söyledi.
Trabzonspor, şampiyonluk için Antalyaspor'u ağırladı. Maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, şehre akın etti. Şampiyonluk coşkusu yaşayan taraftarlardan biri eşini doğumda bırakıp Trabzon'a geldiğini söyledi.

'Sen bana çocuğu getir, ben de sana şampiyonluğu getireceğim'

Trabzonsporlu taraftar, Almanya'dan geldiğini söyledi: "Hikaye senelerdir aynı hikaye, destan aynı destan, sevgi aynı sevgi. Beşiktaş maçında buradaydık, deplasmanlara gidiyoruz, zaman yaklaştı, çocuk doğacak. Hanım dedi ki 'Gitmesen olmaz mı?' Dedim '30 senedir biz bu sevdayı bekliyoruz. Sen çocuğu dünyaya getir, ben de sana şampiyonluğu getireceğim, sana kupayı getireceğim."
Samsun’da Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında 2 takım taraftarları karşılaşınca gerginlik çıktı. Polis olayda biber gazı kutlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
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