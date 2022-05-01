https://tr.sputniknews.com/20220501/trabzonspor-taraftari-sampiyonlugu-meydanlarda-kutluyor-1055988002.html

Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T00:40+0300

2022-05-01T00:40+0300

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spor

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Trabzon kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan izleyen Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı.Alanlarda toplanan on binlerce taraftar, 2-2 sona eren karşılaşmanın bitişinin ardından büyük bir coşku yaşadı, bazı taraftarlar gözyaşı döktü. Birçok taraftar çocuklarını omuzlarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Alanlarda çok sayıda meşale yakılırken müzikler eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.Çok sayıda taraftar, sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara katıldı. Kentin birçok caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu.Karşılaşmanın tamamlanması ve Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.Taksim, Bakırköy ve Üsküdar'da şampiyonluk sevinciTrabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru Taksim Meydanı'nda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.Kutlamalar için meydana dev bayraklar açılırken, yoğun güvenlik önlemi de alındı.Yollar araç trafiğine kapatılırken binlerce Trabzonspor taraftarı, atkı ve formalarıyla şampiyon takımları için tezahüratta bulundu.Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, meşale ve havai fişeklerle de şampiyonluk kutlamalarını sürdürdü.Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son düdüğünün ardından Bakırköy Meydanı'na gelen bordo-mavili taraftar, büyük sevinç yaşadı.Meydanda açılan dev pankartın altında forma ve atkılarıyla tezahüratlar yapan taraftarlar için emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı.Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru Üsküdar'da meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer de son anları da heyecanla takip etti. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Trabzonspor taraftarı konvoylar eşliğinde meydana akın ederken, tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşandı.Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişeklerle de şampiyonluğu kutlamalarını sürdürdüler.Trabzonsporlular, yurdun dört yanında şampiyonluğu kutladıTrabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını İzmir'in çeşitli noktalarındaki yerlerde izleyen bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftalar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.Bazı taraftarlar ise maçı Cumhuriyet Meydanı'nda cep telefonlarıyla takip etti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren büyük coşku yaşayan bordo-mavili taraftarlar, tulum eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku diğer taraftarların da katılımıyla arttı.Bursa'nın Beşevler ve Dikkaldırım Mahalleleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda toplanan taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçı heyecanla dev ekranlardan takip etti.Maçın 2-2 sonuçlanıp, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarla kutlamaya başladı.Beşevler Mahallesi'de binlerce taraftar ellerinde meşalelerle kutlama yaptı, havai fişek gösterileri yapıldı.Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını Yalova Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu dev ekranlardan takip eden bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.Alanda meşaleler yakıp, horonlar çekerek şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi.Uzun araç kuyrukları oluşturarak caddeleri turlayan Trabzonspor taraftarları, havai fişek gösterileri altında tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

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trabzon, trabzonspor, şampiyon, şampiyonluk, kutlama