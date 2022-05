https://tr.sputniknews.com/20220501/umraniyespor-ilk-kez-super-ligde-sokaklari-denize-cikmayan-semtin-cocuklarina-armagan-olsun-1056002827.html

Ümraniyespor ilk kez Süper Lig'de: 'Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun'

Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor’da futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar Balıkesirspor... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

Saha içinde toplanan teknik heyet ve futbolcular, çalan şarkıları taraftarlarıyla söyledi.Daha sonra tribünlerdeki taraftarlar da saha içine girdi ve şampiyonluğu futbolcularla kutladı.Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan edenTrabzonspor’u kutlayarak sözlerine başlayan Uçar, “Trabzonspor Kulübünü, değerli hocası benim de hocam olan Sayın Abdullah Avcı ve ekibini tüm camialarını tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir başarı elde ettiler. Onların şampiyonluklarından bir gün sonra onun talebesi olan şahsımın takımının da bu güzel mutluluğa ulaşması, hayatta yaşanabilecek mutlulukların başında geliyor. Ben Ümraniye’de doğan, büyüyen, hayatının tamamını burada geçiren bir insanım. Altyapının tüm branşlarında kaptanlığını yapan bu semte fazlasıyla aidiyeti olan bir insanım. Geçen sene 25 Ekim 2020 tarihinde 'bir hayalimiz var' diye yola çıktık. Bu hayalin kulüp tarihinde Süper Lig’e ilk çıkarak sonlandırdığımız bir serüvene dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla hayalimiz gerçek oldu. Ümraniyespor tarihinde ilk defa Süper Lig’de.” ifadelerini kullandı.Recep Uçar, 33 hafta boyunca ilk 2 içinde yer aldıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:Belediye Başkanı Yıldırım: Şimdi her yer ÜmraniyeÜmraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmesiyle çifte bayram yaşadıklarını söyledi.Yıldırım, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e çıkmayı garantilediği mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İsmet Yıldırım, dün de Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiğini hatırlatarak, "Bugün de Ümraniye 1. Lig’den Süper Lig’e çıktı. Tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum. Sporcusundan, antrenörüne, yardımcı antrenörüne, hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Tarık kardeşim, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, her türlü hizmette yanımızda yer aldılar. Ümraniye’ye bu şampiyonluk helal olsun. Önemli bir şey başardık. Azmiyle, cesaretiyle, birlik ve beraberliğiyle başardık. Hayırlısıysa dedik. Cenabıhak nasip etti. Şükrediyoruz, çifte bayram yaşıyoruz. Ramazan Bayramı artı Ümraniye’nin bayramı. Türkiye’de dün Trabzon’un bayramıydı, her yer Trabzon’du. Şimdi her yer Ümraniye." ifadelerini kullandı.'10 bin kişilik stat yapacağız'Ümraniyespor için mevcut stadın yerine 10 bin kişilik stat yapacaklarını açıklayan İsmet Yıldırım, şöyle konuştu:

