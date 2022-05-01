https://tr.sputniknews.com/20220501/venus-ve-jupiter-yakinlasmasi-neredeyse-carpisiyormus-gibi-gozlemlendi-1055992634.html

Venüs ve Jüpiter yakınlaşması: Neredeyse 'çarpışıyormuş' gibi gözlemlendiler

Venüs ve Jüpiter yakınlaşması: Neredeyse 'çarpışıyormuş' gibi gözlemlendiler

Jüpiter ve Venüs gezegenleri, bugün ve yarın sabah erken saatlere kadar birbirine çok yakın ‘hatta neredeyse çarpışıyormuş’ gibi çıplak gözlerle... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T10:04+0300

2022-05-01T10:04+0300

2022-05-01T10:09+0300

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

venüs

jüpiter

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Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter’in buluşması konusunda NASA “Jüpiter ve Venüs daha sonra 30 Nisan sabahı kavuşacak- neredeyse birbirine çarpıyor gibi görünecek. Her iki gezegenden gelen parlama nedeniyle, gözlemciler onların çok parlak, muhteşem bir parıltıda birleştiğini görecekler!” ifadelerini kullandı.NASA açıklamasında “Venüs'ün yörüngesi Güneş'e Dünya'nınkinden daha yakındır ve Jüpiter'in yörüngesi çok daha uzaktadır, bu nedenle yakınlık bir yanılsamadır, sadece (bu durum) Dünya, Venüs ve Jüpiter'in yaklaşık olarak aynı hizada olması nedeniyle oluşur. Bu gök olayı 1 Mayıs sabahı devam edecek, ancak gezegenlerin, Jüpiter ve Venüs'ün konumları yer değiştirecek” ifadeleri yer aldı.

venüs

jüpiter

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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), venüs, jüpiter