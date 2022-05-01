https://tr.sputniknews.com/20220501/yagmur-tayhan-cinayetinde-yeni-gelisme-ucuncu-kisiye-ait-kan-ornegi-bulundu-1055999087.html

Yağmur Tayhan cinayetinde yeni gelişme: Üçüncü kişiye ait kan örneği bulundu

Yağmur Tayhan cinayetinde yeni gelişme: Üçüncü kişiye ait kan örneği bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra komşu Nizam Cansızlar tarafından öldürülen Yağmur Tayhan cinayetinde 3'üncü kişi şüphesi ortaya çıktı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T15:43+0300

2022-05-01T15:43+0300

2022-05-01T15:46+0300

yağmur tayhan

türkiye

cinayet

mahkeme

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Aydın’ın Didim ilçesinde geçen yıl kaybolduktan iki gün sonra komşu 54 yaşındaki Nizam Cansızlar, tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan cinayetinde üçüncü kişiye ait kan örneği şüphesi ortaya çıktı. Kan örneği incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Baba Mehmet Tayhan, “Dokuz ay oldu ancak henüz iddianame hazırlanıp yargılama başlamadı. Üçüncü bir kan örneği şüphesi var. Adli tıp incelemesi sonrası netlik kazanacak. Bir an önce yargılamanın başlamasını ve katilin en ağır cezayı almasını bekliyoruz” dedi.Didim’de geçen yıl 25 Temmuz’da, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan’dan haber alamayan ailesi Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Polisin yaptığı çalışma sonrasından olaydan iki gün sonra Yağmur’un cansız bedeni Cumhuriyet Mahallesi’nde evlerine 1 kilometre, babasının iş yerine ise 70 metre mesafede boş bir arazide bulundu.Şüpheli kan izlerinden yakalandıPolis ekipleri, Yağmur Tayhan’ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam Cansızlar’a ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan’ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi. Polis, eşi Almanya’da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam Cansızlar’ın telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı’nda olduğunu tespit etti. Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Cansızlar’ı burada uyurken yakaladı. Cansızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.İddianame için sonuç bekleniyorCinayetin üzerinden dokuz ay geçerken Cinayet Büro ekipleri olay yeri incelemesinde Yağmur Tayhan’ın öldürüldüğü evde üçüncü bir şüphelinin daha kan örneği bulunması üzerine çalışmayı yoğunlaştırdı. Alınan kan örneği İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sonucun gelmesinin ardından iddianamenin hazırlanarak, yargılamaya başlanmasını beklendiği öğrenildi.Ayşe ve Mehmet Tayhan yargılamanın bir an önce başlamasını istedi. Mehmet Tayhan, “Dokuz ay oldu ancak henüz iddianame hazırlanıp yargılama başlamadı. Üçüncü bir kan örneği şüphesi var. Adli tıp incelemesi sonrası netlik kazanacak. Biz bir an önce yargılamanın başlamasını ve katilin en ağır cezayı almasını bekliyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210728/yagmurun-katil-zanlisi-agzini-bantlayip-ellerini-bagladim-bicakladim-1045077561.html

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yağmur tayhan, cinayet, mahkeme