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https://tr.sputniknews.com/20220501/yilda-10-gun-aciyor-antalyada-koruma-altindaki-sakayiklari-koparmanin-cezasi-109-bin-593-tl-1055995872.html
Yılda 10 gün açıyor: Antalya'da koruma altındaki şakayıkları koparmanın cezası 109 bin 593 TL
Yılda 10 gün açıyor: Antalya'da koruma altındaki şakayıkları koparmanın cezası 109 bin 593 TL
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nin yüksek kesimleri, açtıktan 10 gün sonra kuruyan koruma altındaki şakayıklara büründü. Bu yıl soğuk... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T12:40+0300
2022-05-01T12:41+0300
çiçek
yaşam
para cezası
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Expo 2016 Antalya'nın da sembol çiçeği şakayık, Toros Dağları'nda 1500-1600 rakımda yetişiyor. Yöre halkının koruyup, yoğun ilgi gösterdiği şakayık, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Özellikle Expo'nun yapıldığı dönemlerde fotosafari için yoğun ziyaret edilen şakayıkın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler, bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açtı.‘Değerli bir bitki ve çok az yerde var'Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, mahalle sakinleriyle şakayıkların yayılış bölgesine giderek inceleme yaptı. Muhtar Karakuş, "Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, güllerimizi koruyor. Sadece belirli yerlerde var. Değerli bir bitki ve çok az yerde bulunuyor. Gül açtıktan 10 gün sonra kuruyor, kayboluyor. Doğal ortamında yetişen, doğanın en güzel çiçeklerinden biri. Şakayık gülleri kayalıkların içinde, belirli bir yerlerde olan bir çiçeğimiz" dedi.'Jandarma bölgede devriye geziyor'Çiçekleri görüntülemek için bölgeyi ziyaret eden Sedat Erdoğan, Türkiye'de 6 tür şakayık bulunduğunu anlattı. Şakayıkın koparılmaması gerektiğini de belirten Erdoğan "Koparılmaması gereken bir bitki türüdür. Koparıldığı zaman cezası var. Endemik tür ve çiçekleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koruyor. Jandarma bölgede devriye geziyor" diye konuştu. Şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.
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çiçek, para cezası, antalya

Yılda 10 gün açıyor: Antalya'da koruma altındaki şakayıkları koparmanın cezası 109 bin 593 TL

12:40 01.05.2022 (güncellendi: 12:41 01.05.2022)
© DHAAntalya, şakayık çiçeği
Antalya, şakayık çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© DHA
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nin yüksek kesimleri, açtıktan 10 gün sonra kuruyan koruma altındaki şakayıklara büründü. Bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açan şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.
Expo 2016 Antalya'nın da sembol çiçeği şakayık, Toros Dağları'nda 1500-1600 rakımda yetişiyor. Yöre halkının koruyup, yoğun ilgi gösterdiği şakayık, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Özellikle Expo'nun yapıldığı dönemlerde fotosafari için yoğun ziyaret edilen şakayıkın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler, bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açtı.

‘Değerli bir bitki ve çok az yerde var'

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, mahalle sakinleriyle şakayıkların yayılış bölgesine giderek inceleme yaptı. Muhtar Karakuş, "Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, güllerimizi koruyor. Sadece belirli yerlerde var. Değerli bir bitki ve çok az yerde bulunuyor. Gül açtıktan 10 gün sonra kuruyor, kayboluyor. Doğal ortamında yetişen, doğanın en güzel çiçeklerinden biri. Şakayık gülleri kayalıkların içinde, belirli bir yerlerde olan bir çiçeğimiz" dedi.

'Jandarma bölgede devriye geziyor'

Çiçekleri görüntülemek için bölgeyi ziyaret eden Sedat Erdoğan, Türkiye'de 6 tür şakayık bulunduğunu anlattı. Şakayıkın koparılmaması gerektiğini de belirten Erdoğan "Koparılmaması gereken bir bitki türüdür. Koparıldığı zaman cezası var. Endemik tür ve çiçekleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koruyor. Jandarma bölgede devriye geziyor" diye konuştu. Şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.
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