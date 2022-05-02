https://tr.sputniknews.com/20220502/1056027740.html

Boyları 5 santimetreyi geçmeyen minik sebzelerin hasadına başlandı

Boyları 5 santimetreyi geçmeyen minik sebzelerin hasadına başlandı

Sera ürünlerinden tropikal meyvelere çok çeşitli tarımsal ürünün yetiştirildiği Antalya'da, boyları 5 santimetreyi geçmeyen kabak, patlıcan, havuç, fındık... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T19:47+0300

2022-05-02T19:47+0300

2022-05-02T19:53+0300

multimedya

fotoğraf

sebze

arap

antalya

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Günlük 200 kilogram ürün hasat ediliyorKentte faaliyet gösteren firmanın pazarlama direktörü Burak Akbulut, AA muhabirine, lüks mutfakların şeflerinden gelen talepler doğrultusunda yaklaşık 15 yıl önce Ar-Ge faaliyetlerine başladıklarını söyledi.Başarılı sonuçlar alınca üretime geçtiklerini dile getiren Akbulut, ürünlerin hem görünüşleri hem de vitamin ve mineral açısından zengin oluşları dolayısıyla tercih edildiklerini belirtti.'Ürünleri Rusya ve Arap ülkelerine göndermekteyiz, iç piyasada da ciddi talep var'Ürünlere talebin yoğun olduğunu vurgulayan Akbulut, "Ürünleri Rusya ve Arap ülkelerine göndermekteyiz, iç piyasada da ciddi talep var. Otel ve lüks restoranlar ürünleri değerlendiriyor. Baharın gelmesiyle hasat dönemimiz başladı. Günlük 200 kilogram kadar hasat mevcut. Aylık yaklaşık 3 ton da satış söz konusu" diye konuştu. Yenilebilir çiçekler, yemeklere hem lezzet hem görsellik katıyor Göze ve mideye hitap eden yenilebilir çiçekler alanında da üretim yaptıklarını ifade eden Akbulut, aralarında menekşe, erik, latin ve fesleğenin de bulunduğu 15 çeşit aromada çiçek ürettiklerini anlattı.Çiçeklerin son yıllarda Türk mutfağında yaygın kullanılmaya başlandığını dile getiren Akbulut, "Her çiçeğin kendine özgü aroması var. Latin çiçeğini yediğinizde tere ve roka tadı alıyorsunuz. Bu çiçek balık ve salata menülerinde kullanılıyor. Erik çiçeği, yaz kış size erik tadını veriyor. Elektrik çiçeği ise tükürük bezlerini çalıştırıyor ve ağzınızda küçük bir iğnelenme meydana geliyor. Daha sonra yiyeceğiniz yemeğin lezzetini daha çok almanızı sağlıyor" dedi.Akbulut, yenilebilir çiçeklerden görselliği nedeniyle en fazla menekşe çiçeğinin tercih edildiğini söyledi.Çiçeğin tatlılarda ve süslemelerde yaygın şekilde kullanıldığını belirten Akbulut, çiçeklerin 12 ay boyunca serada yetiştirilebildiğini, en fazla Arap ülkelerine ihracat yapıldığını kaydetti.

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фото, fotoğraf, sebze, arap, antalya