https://tr.sputniknews.com/20220502/abd-baskani-biden-muslumanlarin-ramazan-bayramini-tebrik-etti-1056011872.html
ABD Başkanı Biden, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
ABD Başkanı Biden, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
ABD Başkanı Joe Biden, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T09:53+0300
2022-05-02T09:53+0300
2022-05-02T09:53+0300
dünya
abd
joe biden
müslüman
kuran-ı kerim
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ABD Başkanı Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için bayram mesajı yayımladı. Mesajında, "Eşim Jill ve ben, bu bayramı hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz" ifadesini kullanan Biden, bayram dolayısıyla dünyanın farklı coğrafyalarında yerlerinden edilmiş mülteciler ve parçalanmış aileler için dua ettiklerini kaydetti. Kur'an-ı Kerim'de 'insanların adalet için ayağa kalkmaya çağırıldığı' ve 'toplumların birbirleriyle tanışmaları için farklı yaratıldığının' ifade edildiğini anımsatan Biden, inanç özgürlüğünün sadece Amerika için değil tüm ülkeler için değerli bir temel taş olduğunu belirtti. Öte yandan Biden, bu bayram Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı etkinliği düzenleme geleneğine geri dönüldüğünü ve bugün bayram kutlamasının yapılacağını da kaydetti. Söz konusu etkinliğe Amerikalı Müslüman kanaat önderleri katılacak.
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abd, joe biden, müslüman, kuran-ı kerim
ABD Başkanı Biden, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
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ABD Başkanı Joe Biden, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için bayram mesajı yayımladı. Mesajında, "Eşim Jill ve ben, bu bayramı hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz" ifadesini kullanan Biden, bayram dolayısıyla dünyanın farklı coğrafyalarında yerlerinden edilmiş mülteciler ve parçalanmış aileler için dua ettiklerini kaydetti.
Kur'an-ı Kerim'de 'insanların adalet için ayağa kalkmaya çağırıldığı' ve 'toplumların birbirleriyle tanışmaları için farklı yaratıldığının' ifade edildiğini anımsatan Biden, inanç özgürlüğünün sadece Amerika için değil tüm ülkeler için değerli bir temel taş olduğunu belirtti.
Öte yandan Biden, bu bayram Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı etkinliği düzenleme geleneğine geri dönüldüğünü ve bugün bayram kutlamasının yapılacağını da kaydetti. Söz konusu etkinliğe Amerikalı Müslüman kanaat önderleri katılacak.