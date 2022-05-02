https://tr.sputniknews.com/20220502/abd-gazprom-germania-gmbh-ile-islemlere-30-eylule-kadar-izin-verdi-1056028339.html

ABD, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin verdi

ABD, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin verdi

ABD Maliye Bakanlığı, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin veren lisans yayınladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T20:08+0300

2022-05-02T20:08+0300

2022-05-02T20:08+0300

ekonomi

gazprom

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Şirketin yeni borç taahhütlerin üstlenilmesi ve hisse ihracı ile ilgili yaptırımlara tabi olduğu biliniyor.Yayınlanan lisans aynı zamanda Gazprom Germania GmbH'nin yüzde 50’sine veya daha fazlasına sahip olduğu her türlü iştirakler için de geçerli olduğu belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220404/almanya-gazprom-germania-gmbhye-kayyum-atadi-1055310132.html

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