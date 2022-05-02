https://tr.sputniknews.com/20220502/abd-gazprom-germania-gmbh-ile-islemlere-30-eylule-kadar-izin-verdi-1056028339.html
ABD, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin verdi
ABD, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin verdi
ABD Maliye Bakanlığı, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin veren lisans yayınladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T20:08+0300
2022-05-02T20:08+0300
2022-05-02T20:08+0300
ekonomi
gazprom
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Şirketin yeni borç taahhütlerin üstlenilmesi ve hisse ihracı ile ilgili yaptırımlara tabi olduğu biliniyor.Yayınlanan lisans aynı zamanda Gazprom Germania GmbH'nin yüzde 50’sine veya daha fazlasına sahip olduğu her türlü iştirakler için de geçerli olduğu belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/almanya-gazprom-germania-gmbhye-kayyum-atadi-1055310132.html
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gazprom
ABD, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin verdi
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ABD Maliye Bakanlığı, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin veren lisans yayınladı.
Şirketin yeni borç taahhütlerin üstlenilmesi ve hisse ihracı ile ilgili yaptırımlara tabi olduğu biliniyor.
Yayınlanan lisans aynı zamanda Gazprom Germania GmbH'nin yüzde 50’sine veya daha fazlasına sahip olduğu her türlü iştirakler için de geçerli olduğu belirtiliyor.