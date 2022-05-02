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https://tr.sputniknews.com/20220502/abd-gazprom-germania-gmbh-ile-islemlere-30-eylule-kadar-izin-verdi-1056028339.html
ABD, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin verdi
ABD, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin verdi
ABD Maliye Bakanlığı, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin veren lisans yayınladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
gazprom
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Şirketin yeni borç taahhütlerin üstlenilmesi ve hisse ihracı ile ilgili yaptırımlara tabi olduğu biliniyor.Yayınlanan lisans aynı zamanda Gazprom Germania GmbH'nin yüzde 50’sine veya daha fazlasına sahip olduğu her türlü iştirakler için de geçerli olduğu belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/almanya-gazprom-germania-gmbhye-kayyum-atadi-1055310132.html
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gazprom

ABD, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin verdi

20:08 02.05.2022
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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ABD Maliye Bakanlığı, Gazprom Germania GmbH ile işlemlere 30 Eylül'e kadar izin veren lisans yayınladı.
Şirketin yeni borç taahhütlerin üstlenilmesi ve hisse ihracı ile ilgili yaptırımlara tabi olduğu biliniyor.
Yayınlanan lisans aynı zamanda Gazprom Germania GmbH'nin yüzde 50’sine veya daha fazlasına sahip olduğu her türlü iştirakler için de geçerli olduğu belirtiliyor.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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